Что скажет Ирина: Мурат Налчаджиоглу вернулся в жизнь второй бывшей жены

Лилия Реус благосклонно приняла экс-супруга.

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Лилия Реус и Мурат Налчаджиоглу возобновили общение после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___, instagram.com/muratnalca

Краткое содержание:

Чуть меньше года назад Лилия Реус развелась с Муратом Налчаджиоглу

После ее видео о том, как она пережила расставание, стало понятно, что бывшие супруги поддерживают общение

В марте 2024 года украинская визажистка и модель Лилия Реус сообщила, что официально развелась с турецко-украинским бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара встречалась три года, после которых приняла решение узаконить свои отношения. Свадьба состоялась в июне 2023 года.

Уже в октябре 2023 года появились первые слухи о проблемах в браке Реус и Налчаджиоглу, а на Новый год-2024 Мурат познакомил общественность с новой возлюбленной.

видео дня

Распад отношений с мужем Лилия переживала тяжело. Однако теперь, год спустя, она, похоже, готова простить бывшего избранника. В своем блоге в Insatgram она опубликовала видео, на котором она сперва плачет, а затем просто наслаждается жизнью. "Запомни: каждый конец - всегда начало чего-то нового. В каждой ситуации бывает "год спустя", - подписала ролик Реус.

В комментариях к видео отметилась и причина слез девушки - Мурат Налчаджиоглу. Он отправил бывшей жене три эмодзи: голубь мира с оливковой ветвью в клюве, знак бесконечности и руки, сложенные в молитве. Реус ответила ему знаком бесконечности.

Лилия Реус и Мурат Налчаджиоглу возобновили общение после развода / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Примечательно, что турецкий бизнесмен успел пообщаться в комментариях не только со своей бывшей избранницей, но и с ее поклонницами, которые оказались не очень рады тому, что эксы наладили отношения. Одна из них пересказала слухи о том, что у Мурата роман с Ириной Билык, другая отметила, что он "пошел по рукам". Одной из них Налчаджиоглу в шутку пригрозил, что скоро начнет отношения с ней.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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