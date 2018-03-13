Дата и место рождения: 27 сентября 1978 год, Кицмань, Черновицкая область.

Образование

В 6 лет мама отдала Каролину Куек (настоящее имя певицы) в Садгорскую школу-интернат № 4 в Черновцах, где девочка вместе с братьями воспитывалась до 7-го класса.

Творческая деятельность

Лорак с 4 лет хотела стать певицей.

Она участвовала во многочисленных конкурсах, а в 14 лет победила на фестивале "Первоцвет" и подписала свой первый контракт с продюсером Юрием Фалёсой.

Каролина стала известной как Ани Лорак в марте 1995 года. Псевдоним пришлось придумать, когда она принимала участие в конкурсе московской телевизионной программы "Утренняя звезда". В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина, поэтому Каролине пришлось выйти из такого положения, прочитав своё имя наоборот. Так и появился псевдоним — Ани Лорак.

В 1996 году вышел первый альбом Ани "Хочу летать". Кроме того, в этом же году она стала победительницей конкурса "Big Apple Music 1996 Competition" в Нью-Йорке. В 1997 году вышел альбом "Я вернусь", а в начале 1999 певица отправилась в тур по Украине и другим странам, среди которых были США, Франция, Венгрия и Германия.

В 1999 году Ани Лорак становится самой молодой заслуженной артисткой Украины.

С 2000 года она начала работать с композитором Игорем Крутым. В 2002 году она была признана лучшей украинской певицей и получила несколько престижных премий по результатам продажи своего четвертого компакт-диска"Там, где ты есть…".

Девушка выпустила еще несколько успешных альбомов: так, ее диски 2004, 2005 и 2006 года стали "золотыми", а альбом 2007 года даже платиновым.

В октябре 2013 года Ани Лорак презентовала концертное шоу "Каролина". Позже певица отправилась в концертный тур по городам Украины, России и других стран СНГ и Прибалтики, который продлился весь 2014 год.

В 2014 году стала тренером 4 сезона шоу "Голос страны".

16 февраля 2018 года в Минск-Арене Ани Лорак презентовала грандиозное шоу DIVA, над которым международная команда певицы работала целый год.

Евровидение

Важный этап карьеры Ани — участие в Евровидении, где она заняла второе место в 2008 году с синглом "Shady Lady".

Ани Лорак же получила приз "Сердце Евровидения" - неофициальную награду конкурса.

Эта же песня в русскоязычном варианте под названием "С неба в небо" была удостоена премии "Золотой граммофон".

Актерская карьера

Ани Лорак сыграла роль Земфиры в мюзикле "Цыгане", лейтенанта медицинской службы в музыкальном фильме "Бери шинель", Оксану в музыкальном фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки", Фаншетту в музыкальном фильме "Безумный День или женитьба Фигаро", озвучила Малыша в дубляже норвежского мультфильма "Карлсон, который живет на крыше" (2006 г.) и сразу две роли — Котика и Пчёлки — в эстонском мультфильме "Лотта в стране изобретателей" (2007 г.).

Скандалы

Ани Лорак продолжила выступать в России после начала военных действий на Донбассе.

3 августа 2014 года около сотни протестующих устроили столкновения с милицией возле одесского клуба "Ибица", где готовился концерт Ани Лорак.

Аналогичный случай произошёл в Киеве 26 ноября 2014 года — члены партии Свобода устроили коридор позора зрителям, пришедшим на концерт Ани, и пытались попасть в зал дворца "Украина". Беспорядки были пресечены милицией.

Личная жизнь

С 1996 года по 2004 год Ани Лорак жила в фактическом браке со своим продюсером Юрием Фалёсой.

15 августа 2009 года Ани Лорак вышла замуж за одного из владельцев туроператора "Turtess Travel" — гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу (род. 12 июня 1977). Пара расписалась в центральном ЗАГСе Киева, а после этого отпраздновала свою свадьбу с размахом в Турции.

Со своим будущим мужем певица познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. В 2006 году Мурат переехал на Украину. А через два года сделал певице предложение руки и сердца.

Дочь — София Муратовна Налчаждиоглу (род.9 июня 2011). 7 апреля 2012 года в Киеве состоялось крещение Софии, крёстным отцом стал Филипп Киркоров, крестной матерью — депутат Верховной Рады Ирина Бережная.

Интересные факты

Ани Лорак — крёстная мать Каролины Нагорной, дочери Лилии Подкопаевой и Тимофея Нагорного.

Владеет рестораном "Angel lounge" в Киеве.

Отец – журналист, мать – диктор на радио.

Лорак - посол Доброй воли ООН по вопросам ВИЧ СПИД в Украине.

В 2010 году Ани Лорак официально становится рекламным лицом компании Oriflame.

В сентябре 2009 года Ани Лорак согласилась участвовать в туре "С Украиной в сердце!" в поддержку Юлии Тимошенко.

В 2008 году вошла в рейтинг самых сексуальных женщин мира по версии журнала FHM.

Интересные цитаты

"Ведь отношения – это вода, и нужно постоянное течение, иначе все превратиться в болото. Необходимо все время удивлять друг друга, вдохновлять и радовать"

"Как женщина я родилась только после рождения ребенка"

"Единственное, о чем надо говорить - наши чувства. Просто что чувствуешь, то и надо говорить"