Касается всех нас: Джо Байден впервые прокомментировал свою болезнь

После масштабной огласки о тяжелой болезни бывшего президента США, он сам вышел с заявлением.

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Байден опубликовал сообщение о своей болезни / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/JoeBiden

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Байден прокомментировал свой диагноз

Экс-президент США поблагодарил всех за поддержку

В СМИ появилась информация о том, что 46-й президент США Джозеф Байден болеет очень агрессивной формой рака. Сначала ни сам Байден ни представители не комментировали эту информацию.

Однако сегодня, 19 мая, экс-президент США решил сделать заявление относительно диагноза, озвученного журналистами. Соответствующее сообщение он сделал на своей странице в соцсети X.

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Байден под фото с женой сообщил о своем диагнозе / фото: скриншот

"Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что самыми сильными мы становимся там, где мы сломаны", - написал он.

Также бывший глава Штатов поблагодарил всех за поддержку и любовь.

Заболевание Джо Байдена - что известно

Напомним, 18 мая в СМИ появилась информация, что у бывшего президента США Джозефа Байдена 16 мая диагностировали агрессивную форму рака простаты.

По словам пресс-секретаря, болезнь диагностировали после того, как врачи обнаружили "небольшой узелок" на простате Байдена, который вызвал потребность в дальнейшем обследовании. Теперь экс-президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами.

Впоследствии на эту новость отреагировал действующий президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Байдена и обвинял его в большинстве проблем страны. Однако на этот раз он заявил, что "расстроен" из-за диагноза Байдена.

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Кто такой Джо Байден? Джо Байден - американский государственный и политический деятель, 46-й президент США. Член Демократической партии, ранее занимал должность 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год. Доктор права (1968). В апреле 2023 года Байден выдвинул свою кандидатуру в президенты. После праймериз Демократической партии 2024 года он стал возможным кандидатом партии на президентских выборах 2024 года, но в июле 2024 года снял свою кандидатуру из-за проблем с возрастом и здоровьем, сообщает Википедия.

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