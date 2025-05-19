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План РФ провалился: Зеленский назвал главный результат переговоров в Стамбуле

Юрий Берендий
19 мая 2025, 15:02
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Зеленский подвел итоги переговоров с РФ в Стамбуле и отметил готовность Украины к 30-дневному прекращению огня.
План РФ провалился: Зеленский назвал главный результат переговоров в Стамбуле
Зеленский назвал самый главный результат переговоров в Стамбуле / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Самый главный результат переговоров - обмен пленными 1000 на 1000
  • Все попытки российских угроз были отвергнуты
  • Украина настаивает на безусловном прекращении огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался о деятельности украинской делегации и ходе переговоров в Турции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после совещания, посвященного дипломатическим усилиям для прекращения войны и достижения справедливого и устойчивого мира. О результатах встречи он рассказал в Telegram.

Отмечается, что встречи, состоявшиеся 15-16 мая, показали готовность Украины продвигаться к миру и подчеркнули важность международного давления на Россию для прекращения войны.

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По словам Зеленского, ключевым итогом переговоров стало достижение договоренности об обмене пленными в формате 1000 на 1000. Сейчас команда работает над деталями этого процесса. Президент поблагодарил всех, кто присоединился к этому делу.

"Рустем Умеров как глава делегации в Турции доложил о конкретных деталях разговора с россиянами. Делегации Украины удалось удержать разговор в достойных рамках. Все попытки российских угроз были отвергнуты. Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии. Такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласованное с партнерами, - 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну", - отметил глава государства.

Также Владимир Зеленский сообщил, что министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак отчитались о переговорах и контактах с представителями США, а также Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции. Ермак озвучил позиции ключевых партнеров. Сотрудничество с ними происходит фактически на ежедневной основе, за что президент выразил благодарность.

Отдельно Зеленский поручил создать постоянную расширенную национальную переговорную группу.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые мирные переговоры между Украиной и Россией. Переговоры длились менее двух часов и не привели к существенному прорыву в урегулировании войны.

Глава российской делегации Владимир Мединский стал объектом критики из-за использования в комментариях фальшивых цитат, которые он приписал Наполеону и Бисмарку. Как отметило российское оппозиционное издание "Важные истории", часть из приведенных им высказываний не имеет исторического подтверждения.

На фоне этих переговоров Европейский Союз начал подготовку 18-го пакета санкций против России. Он может включать снижение ценового предела на экспорт российской нефти и расширение санкционного списка судов из так называемого "теневого флота".

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Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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