В Китае впервые высказались о переговорах Украины и РФ в Стамбуле - что известно

В КНР призвали все стороны прилагать максимум усилий для дипломатического урегулирования агрессивной войны России против Украины.

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В Китае впервые отреагировали на переговоры в Стамбуле / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

В МИД Китая заявили, что ничего не знают об абсурдных условиях РФ на переговорах в Стамбуле

В ведомстве призвали стороны к "политическому урегулированию конфликта"

В Китае сделали заявление по итогам переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время брифинга, комментируя переговоры в Стамбуле, которые в прошлую пятницу сопровождались жесткой риторикой со стороны россиян - с ультиматумами, угрозами бессрочной войны и новых попыток оккупации украинских территорий заявила о важности политического урегулирования "конфликта", передает Укринформ.

"Я не знакома с деталями того, о чем вы спрашиваете", - сказала Мао о недипломатическом поведении российских представителей в Стамбуле. видео дня

В то же время она подчеркнула, что Китай придерживается неизменной и четко сформулированной позиции относительно так называемого "украинского кризиса" (именно так в КНР называют полномасштабную войну России против Украины - ред.)

В МИД Китая также выразили надежду, что все вовлеченные стороны и в дальнейшем будут прилагать усилия для достижения справедливого, устойчивого и обязательного мирного соглашения путем диалога, что в конечном итоге откроет путь к политическому урегулированию конфликта.

Позиция Китая относительно войны России против Украины / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия, несмотря на заявленный на ночь 19 мая запуск межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс" в рамках "учебно-боевых" действий, вероятно, так и не провела его. Об этом сообщает аналитическое издание Defense Express.

Тем временем войска РФ продолжают активно укреплять свои позиции вблизи границы с Финляндией - зафиксированы новые склады техники, ремонт укрытий для авиации и активное строительство на ранее незадействованной авиабазе. Эти изменения подтверждают спутниковые снимки, проанализированные представителями НАТО, сообщает The New York Times.

Кроме того, Служба безопасности Украины уничтожила вражескую радиолокационную станцию и склады на газодобывающих платформах в Черном море, известных как "вышки Бойко". По данным пресс-службы СБУ, для удара использовали надводные и воздушные дроны.

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Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

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