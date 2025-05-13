Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в РФ: это не США

Президент отметил, что китайская сторона поддерживает 30-дневное перемирие.

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Зеленский назвал страну, которая призвала не бить по параду в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорит Зеленский:

Китай просил Украину не бить по параду в Москве

Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня

Китай лично призвал Украину не атаковать РФ в период проведения мероприятий в честь 80-летия победы в Москве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

В то же время он отметил, что китайская сторона акцентировала на том, что Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина.

видео дня

"Мы получили сигналы от Китая и других государств, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня, чтобы в эти даты с 8 по 10 была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай. Понимаем, о чем идет речь. Украина вновь своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает. Никаких ударов, несмотря на пропаганду россиян, на 9 мая по параду их не было", - сказал президент.

Прекращение огня в Украине - что известно

Как сообщал Главред, недавно стало известно, что заставит РФ прекратить войну. Наличие экономических ресурсов определяет, сможет ли РФ продолжать противостояние.

Не секрет, что Украина и РФ могут договориться о 30-дневном перемирии. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что есть большие шансы на продолжение "трехдневного перемирия".

Также стало известно, что РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия. Также в Кремле заявили, что Москва благодарна США и Дональду Трампу за усилия по урегулированию в Украине.

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