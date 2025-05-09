"Мир наступит на следующий день": стало известно, что заставит РФ прекратить войну

Экономический фактор является решающим для продолжительности войны, считает Виталий Портников.

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Путин будет продолжать войну, пока не закончатся деньги / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Что сказал Портников:

Количество лидеров, которые посещают Москву 9 мая, не имеет значения.

Наличие экономических ресурсов определяет, сможет ли РФ продолжать войну

Лидер Кремля Владимир Путин будет воевать до тех пор, пока в России не закончатся деньги. Как заявил Виталий Портников в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов" на канале YouTube, это единственный фактор, от которого напрямую зависят сроки ведения боевых действий в Украине.

Комментируя связь между тем, сколько глав разных стран приедет на 9 мая в Москву и наличием или отсутствием у Путина желания закончить войну, Портников подчеркнул, что самое главное - это экономический фактор.

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"Я думаю, не имеет никакого значения количество тех людей, которые куда-то ездят, как не имело большого значения для нас, какое было реально количество людей на саммите мира в Швейцарии". приедет к Путину тридцать президентов или двадцать, но важно, какой уровень экономических возможностей РФ", - заявил эксперт.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

По словам Портникова, ответить на вопрос, насколько это выгодно России можно, только исходя из того, есть ли у Путина достаточно экономических возможностей для продолжения войны.

"Не будет иметь экономических возможностей, поверьте мне, мир наступит на следующий день. Будет Путин иметь экономические возможности, тогда будет", - сказал публицист.

Резюмируя, Виталий Портников подчеркнул, что именно деньги, военная техника и люди - это все, что определяет мысли Путина.

Экономические проблемы в России - что известно

Как сообщал Главред, экономическая ситуация в России ухудшается, создавая угрозу для продовольственной безопасности РФ. Так, к примеру, в РФ начался картофельный кризис. Как результат, цены выросли в 4 раза, а продукт стал роскошью.

Кроме этого, Россия в очередной раз оказалась один на один со своими экономическими трудностями из-за неожиданного ножа в спину от Китая. Несмотря на официальную риторику Москвы о стратегическом партнерстве, Пекин не намерен рисковать своими активами или репутацией, и выбирает выход с рынка при малейшей угрозе.

В свою очередь экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал мрачный прогноз для экономики Путина. По его словам, глобальная рецессия уже началась, поэтому Россия скоро столкнется со сложностями - масштабно наносятся удары по ее портовой инфраструктуре, что вредит агрессору.

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Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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