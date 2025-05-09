"Друзья из стали": Си Цзиньпин поддержал позицию Путина в войне против Украины

Путин и Си Цзиньпин пообещали вывести сотрудничество на новый уровень и "решительно" противостоять влиянию США.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу в Кремле / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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РФ и Китай собрались противостоять влиянию США

Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении стратегического партнерства

Глава Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая, приуроченного к 80-летию завершения Второй мировой войны, заявил о поддержке России и назвал российского диктатора Владимира Путина союзником в построении нового мирового порядка, в котором США больше не доминируют. Также лидеры двух стран подтвердили общую позицию относительно войны против Украины.

Как пишет Reuters, Путин и Си Цзиньпин пообещали вывести сотрудничество на новый уровень и "решительно" противостоять влиянию США.

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В совместном заявлении после переговоров лидеры Китая и России отметили, что конфликт в Украине может быть урегулирован "только путем устранения его первопричин". Эта формулировка четко повторяет ключевые месседжи российской пропаганды, которыми Кремль оправдывает развязывание полномасштабной войны. Первопричинами вторжения в Украину в РФ называют "угрозу расширения НАТО", "дискриминацию русскоязычных", а также притеснения русского языка, культуры и СМИ в Украине.

"Участие Си, а также совместное заявление, которое согласовывает позицию Китая с российским видением конфликта – предоставляет Путину важную поддержку на фоне давления со стороны США с требованием прекратить войну". Си также заявил, что Россия и Китай должны быть "настоящими стальными друзьями, закаленными в сотни испытаний", - говорится в сообщении.

Си и Путин пообещали усилить координацию во всех сферах, в частности в военной, и "решительно противодействовать курсу Вашингтона на двойное сдерживание" Китая и России.

Позиция Китая в отношениии войны в Украине / Инфографика: Главред

Лидеры также засвидетельствовали намерение лично контролировать ключевые направления сотрудничества и добиваться роста объемов торговли и инвестиций до 2030 года.

Кроме того, 8 мая Путин и лидер Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Отметим, Китай является крупнейшим торговым партнером России и оказал Москве экономическую поддержку, которая помогла ей справиться с западными санкциями.

Си Цзиньпин и Путин встречались десятки раз и подписали "безграничное партнерство" в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как Путин направил свои войска в Украину.

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно данным украинской разведки и СБУ, Китай поставляет России артиллерийские снаряды, порох и приобщается к производству оружия на ее территории.

18 апреля Министерство иностранных дел Китая опровергло такие обвинения. Как передает Reuters, представитель Линь Цзянь назвал слова Зеленского необоснованными.

В то же время экс-сотрудник западной разведки сообщил агентству, что около 200 китайских военных воюют на стороне России в Украине. Двое американских чиновников подтвердили, что таких солдат более сотни. Зеленский также заявил о более 150 китайцах, причастных к боевым действиям, и отметил, что двух из них недавно взяли в плен украинские силы.

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