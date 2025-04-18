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Китай отправляет солдат в Украину для репетиции нападения на Тайвань - The Hill

Виталий Кирсанов
18 апреля 2025, 14:16
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Китайские и российские военные регулярно проводят совместные учения в Восточной Азии.
Китай с самого начала поддерживал военные усилия России
Китай с самого начала поддерживал военные усилия России / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Компартия стремится получить опыт с поля боя в Украине
  • Китай с самого начала поддерживал военные усилия России

Экс-сотрудник западной разведки сообщил агентству Reuters, что около 200 китайских солдат воюют на стороне России в Украине. Двое нынешних американских чиновников на условиях анонимности подтверждают, что их больше сотни. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о более чем 150 китайских солдатах. Недавно украинские войска взяли в плен двух из них.

Reuters добавляет, что правительство США считает, что эти солдаты наемники и, очевидно, не имеют "прямой связи" с китайским правительством. Независимо от того, правильно это мнение или нет, Вашингтон и другие правительства должны наложить на Китай серьезные санкции за то, что он разрешил своим гражданам участвовать в войне против Украины, считает колумнист издания The Hill Гордон Чанг.

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"Коммунистическая партия стремится получить непосредственный опыт с поля боя в Украине, чтобы использовать его для подготовки Народно-освободительной армии (НОАК) к будущим войнам. Для НОАК поле боя в Украине является самым ярким и жестоким примером революционного противостояния между беспилотными вооружениями и системами радиоэлектронной борьбы направленными против них", - сказал Ричард Фишер из Международного центра оценки и стратегии, базирующегося в Вашингтоне.

Фишер убежден, что "если НОАК сможет усвоить и использовать уроки, полученные на поле боя в Украине, она может значительно увеличить свои шансы на скорую блиц-победу на Тайване".

"Вполне вероятно, что китайские офицеры делают больше, чем просто наблюдают и отчитываются Китаю. Возможно, они также дают советы своим российским коллегам. В конце концов, Китай с самого начала поддерживал военные усилия России", - добавляет колумнист.

Чанг также считает, что Китай почти наверняка дал согласие на вторжение, обнародовав 5300-словное совместное заявление Си Цзиньпина и Владимира Путина в Пекине 4 февраля 2022 - всего за 20 дней до нападения России. Путин, возможно, хотел начать раньше, но, очевидно, согласился с пожеланиями Китая и подождал до завершения зимней Олимпиады в Пекине, прежде чем нанести удар по Украине.

"Учитывая поддержку Пекином как Москвы, так и Пхеньяна, маловероятно, что Северная Корея могла бы присоединиться к войне на стороне России без одобрения Китая. Что касается наемников, то Пекин, вероятно, знал и одобрял их участие в войне", - пишет Чанг.

Чарльз Бертон из аналитического центра Sinopsis и бывший канадский дипломат, работавший в Пекине, считает, что то, что Китай отправил первую небольшую группу, чтобы присоединиться к россиянам, соответствует китайской коммунистической стратегии сначала создать правдоподобное возражение, а затем - видимость легитимности для постепенного наращивания своих войск на передовой.

"Это почти наверняка будет сопровождаться постепенным введением современного китайского наступательного вооружения", - добавил он.

Бертон также обеспокоен тем, что Россия, задолжавшая Китаю за поддержку в Украине, не сможет сказать "нет", когда Китай потребует от Москвы отправить войска, чтобы помочь ему вторгнуться на Тайвань или к другому соседу.

"Китайские и российские военные регулярно проводят совместные учения в Восточной Азии. Поэтому Пентагон должен предполагать, что эти два государства, вместе с Северной Кореей, будут воевать вместе во время следующей войны. Поэтому Китай, вероятно, видит большое преимущество в том, что китайские войска, даже если это будут только наемники, будут воевать в Украине", - подытожил Чанг.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Инфографика: Главред

Помощь Китая России - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и Службы безопасности Украины, Китай поставляет Российской Федерации оружие. В частности, речь идет об артиллерии и порохе.

Ранее Украина заподозрила Китай в помощи РФ в живой силе, ведь Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии.

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию о своих солдатах, которые принимали участие в боевых действиях в Донецкой области и заявило, что страна не направляла своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.

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