Зеленский раскритиковал Китай за поставки оружия РФ: появился ответ МИД

В Китае продолжают называть войну "украинским кризисом".

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Обвинения Зеленского называют "безосновательными" / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, fmprc.gov.cn, скриншот

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МИД Китая раскритиковал Зеленского за обвинения в помощи РФ

Представитель КНР утверждает, что страна никогда не предоставляла оружие России или Украине

18 апреля Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление президента Украины Владимира Зеленского о поставках КНР оружия стране-агрессору России.

Как сообщает Reuters, представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал обвинения Зеленского в поддержке РФ "безосновательными".

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Китай не признал того, что оказывает помощь России, хотя об этом свидетельствуют данные украинской разведки и Службы безопасности Украины. В КНР утверждают, что их летальное оружие не передавалось любой из сторон в "украинском кризисе".

Линь Цзянь подчеркнул, что КНР "строго контролирует товары двойного назначения", которые можно использовать для производства оружия.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Помощь Китая России - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и Службы безопасности Украины, Китай поставляет Российской Федерации оружие. В частности, речь идет об артиллерии и порохе.

Ранее Украина заподозрила Китай в помощи РФ в живой силе, ведь Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии.

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию о своих солдатах, которые принимали участие в боевых действиях в Донецкой области и заявило, что страна не направляла своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.

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Кто такой Линь Цзянь? Линь Цзянь - китайский государственный деятель и дипломат, заместитель директора департамента информации и печати МИД КНР. С 18 марта 2024 года назначен официальным представителем Министерства иностранных дел, сменив на этом посту Мао Нин. Линь Цзянь стал 34-м по счету спикером китайского МИД с момента основания этой должности в 1983.

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