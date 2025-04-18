Зеленский раскритиковал Китай за поставки оружия РФ: появился ответ МИД

Основное:
- МИД Китая раскритиковал Зеленского за обвинения в помощи РФ
- Представитель КНР утверждает, что страна никогда не предоставляла оружие России или Украине
18 апреля Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление президента Украины Владимира Зеленского о поставках КНР оружия стране-агрессору России.
Как сообщает Reuters, представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал обвинения Зеленского в поддержке РФ "безосновательными".
Китай не признал того, что оказывает помощь России, хотя об этом свидетельствуют данные украинской разведки и Службы безопасности Украины. В КНР утверждают, что их летальное оружие не передавалось любой из сторон в "украинском кризисе".
Линь Цзянь подчеркнул, что КНР "строго контролирует товары двойного назначения", которые можно использовать для производства оружия.
Помощь Китая России - что известно
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки и Службы безопасности Украины, Китай поставляет Российской Федерации оружие. В частности, речь идет об артиллерии и порохе.
Ранее Украина заподозрила Китай в помощи РФ в живой силе, ведь Силы обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российской оккупационной армии.
Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию о своих солдатах, которые принимали участие в боевых действиях в Донецкой области и заявило, что страна не направляла своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.
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Кто такой Линь Цзянь?
Линь Цзянь - китайский государственный деятель и дипломат, заместитель директора департамента информации и печати МИД КНР. С 18 марта 2024 года назначен официальным представителем Министерства иностранных дел, сменив на этом посту Мао Нин. Линь Цзянь стал 34-м по счету спикером китайского МИД с момента основания этой должности в 1983.
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