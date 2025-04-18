Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые 'рекорды'

Курс двух популярных в Украине валют продолжает расти.

https://glavred.info/economics/kurs-dollara-i-evro-neuklonno-rastet-vozmozhny-li-novye-rekordy-10657094.html Ссылка скопирована

Курс валют на 18 апреля / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Средний курс продажи доллара вырос на 15 копеек

Евро подорожал до 47 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта также подорожала. Об этом известно из данных Минфин.

Так, по состоянию на утро 18 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,55 гривен, а курс евро вырос на 10 копеек до 47,30 гривен.

видео дня

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,00 гривен, а евро по 46,60 гривен.

Курс доллара / фото: Минфин

В то же время, на межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (купля-продажа). Он остался без изменений по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Курс доллара / фото: Минфин

Официальный курс валют

Стоит добавить, что Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала до 47 гривен.

Официальный курс на 18 апреля установлен на уровне 41,3825 гривен за 1 доллар (+0,1673 грн).

Официальный курс евро составляет 47,0043 гривен за 1 евро (+0,1838 грн). Что важно, 15 апреля курс евро составлял 47,0271 - это максимальный показатель за все время.

Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что на валютном рынке Украины за последние месяцы существенно изменилась ситуация. В апреле украинцы уже больше продают доллары.

Аналитики инвесткомпании ICU рассказали, что на прошлой неделе курс доллара в Украине вырос. Подобная ситуация наблюдалась и с курсом евро, который установил исторический максимум. Однако пока еще рано говорить об изменении тенденции. По их словам, курс евро в дальнейшем будет зависеть от ситуации на международных рынках.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что до конца апреля все же возможны валютные колебания, но украинцам не стоит ожидать серьезных долгосрочных рисков.

Читайте также:

Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред