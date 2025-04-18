Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые "рекорды"

Мария Николишин
18 апреля 2025, 11:03
111
Курс двух популярных в Украине валют продолжает расти.
Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые 'рекорды'
Курс валют на 18 апреля / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • Средний курс продажи доллара вырос на 15 копеек
  • Евро подорожал до 47 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта также подорожала. Об этом известно из данных Минфин.

Так, по состоянию на утро 18 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,55 гривен, а курс евро вырос на 10 копеек до 47,30 гривен.

видео дня

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,00 гривен, а евро по 46,60 гривен.

Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые 'рекорды'
Курс доллара / фото: Минфин

В то же время, на межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (купля-продажа). Он остался без изменений по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые 'рекорды'
Курс доллара / фото: Минфин

Официальный курс валют

Стоит добавить, что Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала до 47 гривен.

Официальный курс на 18 апреля установлен на уровне 41,3825 гривен за 1 доллар (+0,1673 грн).

Официальный курс евро составляет 47,0043 гривен за 1 евро (+0,1838 грн). Что важно, 15 апреля курс евро составлял 47,0271 - это максимальный показатель за все время.

Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые 'рекорды'
Курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что на валютном рынке Украины за последние месяцы существенно изменилась ситуация. В апреле украинцы уже больше продают доллары.

Аналитики инвесткомпании ICU рассказали, что на прошлой неделе курс доллара в Украине вырос. Подобная ситуация наблюдалась и с курсом евро, который установил исторический максимум. Однако пока еще рано говорить об изменении тенденции. По их словам, курс евро в дальнейшем будет зависеть от ситуации на международных рынках.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что до конца апреля все же возможны валютные колебания, но украинцам не стоит ожидать серьезных долгосрочных рисков.

Читайте также:

Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар НБУ Минфин курс валют курс доллара курс евро новости Украины курс НБУ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина и США подписали меморандум о недрах: появился полный текст документа

Украина и США подписали меморандум о недрах: появился полный текст документа

12:01Экономика
РФ может получить территории Украины: Уиткофф рассказал о разговоре с Путиным

РФ может получить территории Украины: Уиткофф рассказал о разговоре с Путиным

11:43Война
США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение: Рубио назвал условие

США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение: Рубио назвал условие

11:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке рассказали, что изменится

В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке рассказали, что изменится

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

Сплошной беспорядок: как живет дочь путиниста Киркорова в ОАЭ

Сплошной беспорядок: как живет дочь путиниста Киркорова в ОАЭ

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Последние новости

12:15

Куда ставят свечи за упокой: священник сказал, какую ошибку совершает большинство людей

12:01

Украина и США подписали меморандум о недрах: появился полный текст документа

11:55

Вместо традиционных блюд: праздничное горячее на пасхальный столВидео

11:43

РФ может получить территории Украины: Уиткофф рассказал о разговоре с Путиным

11:42

Стало известно, что думает Лолита о россиянах: появился разгромный донос

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
11:33

Отдельная квитанция за коммуналку: кто заплатит на тысячу больше уже в мае

11:21

Наступление РФ провалилось: ВСУ разгромили большую колонну врага на Запорожье

11:12

США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение: Рубио назвал условие

11:03

Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые "рекорды"

Реклама
11:01

Нас ждут десятилетия магнитных бурь: Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл

10:55

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Собакам - конфликты, Драконам - проблемы

10:36

Унитаз будет ослепительно белым после одного средства: что стоит сделать

10:23

США планируют полное прекращение огня в Украине в ближайшие недели - Bloomberg

10:20

РФ запустила три Искандера в Страстную пятницу: новые подробности атаки РФ на ХарьковФото

10:18

Алексей Суханов сообщил, что скоро впервые станет отцом - детали

09:49

Имеют ли ВСУ успех в Курской и Белгородской областях: детали от ISW

09:21

"Память нации": в Украине презентовали руководство для минуты молчания

09:15

Бывшая жена Дмитрия Комарова уехала из Украины и назвала причину - детали

09:15

Как раньше выглядел арбуз: большинство людей его даже не узнали быВидео

09:01

Погиб предприниматель, приехавший за пасками: РФ ударила по кондитерскому цеху в СумахФото

Реклама
08:41

Лавров получил месседж: Рубио позвонил в Москву после переговоров в Париже

08:34

ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят вблизи Купянска и Покровска - ISW

08:21

"Не терпела насилие": alyona alyona публично отвергла известного певца

08:05

Как Путин "разводит" Трампамнение

07:40

Исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых

06:57

В Харькове, Днепре и Сумах прогремели взрывы, РФ атаковала дронами и ракетами

06:10

Трампу пора прекратить позориться с Канадой и заняться более привлекательной цельюмнение

06:00

Шикарное блюдо на праздничный стол из фарша: все гости ахнутВидео

05:27

Откуда берется золото на Земле: ученые раскрыли тайну

04:58

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

04:35

Какая буква спрятана на рисунке: только гений заметит ее за 5 секунд

03:30

Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

03:00

Существования жизни вне Земли: ученые сделали неожиданное открытие

02:56

Лунный календарь на 18 апреля: что категорически нельзя делать в этот день

02:13

"Возлагала столько надежд": Меган Маркл сделала признание о выкидыше

02:00

Без "драения" и токсичных средств: как заставить духовку блестеть, трюк из Instagram

01:45

Оккупанты ударили дроном по Николаеву: огонь охватил склады на 700 кв. м

01:40

Пытался отбиваться: Юрий Макаров прямо сказал, кто причастен к его нападениюВидео

01:30

Муж Барбры Стрейзанд раскрыл их "постельный" секрет

00:37

Украина и США утвердили намерения по соглашению о полезных ископаемых: подробности

Реклама
00:28

"Мне надо, чтобы выжить": Анна Тринчер раскрыла проблемы со здоровьем

17 апреля, четверг
23:40

Франция объявила дату следующих переговоров по миру в Украине: подробности

23:28

"Это наслаждение": Суханов сделал откровенное признание о романтических предпочтениях

23:22

Украина, США и Европа провели "очень продуктивные" переговоры: о чем договорилисьФото

22:56

Стройная Кароль показала необычную и стильную модель джинсов

22:30

"Ложный" удар по Сумах: эмоциональный ответ Зеленского на заявление Трампа

22:26

"Я не большой его фанат": Трамп сделал заявление о Зеленском и сделке о недрахВидео

22:26

"Новая любовь": Ефросинина похвасталась сумкой за 65 тысяч

22:16

Жаркая погода местами превратится в дождливую: в каких областях будут осадки

21:49

РФ определила цели для наступления: Зеленский назвал новую роль Китая в войне

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять