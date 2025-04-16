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Цена подскочила в два раза: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

Марина Фурман
16 апреля 2025, 16:04
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Фермеры убеждены, что цена на столовую свеклу и в дальнейшем будет расти.
овощи, браслет
В Украине дорожает свекла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему цена на столовую свеклу продолжает расти
  • Сколько стоит килограмм овоща

С начала апреля текущего года на украинском рынке наблюдается постепенный рост цен на столовую свеклу. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Аналитики объясняют, что запасы овоща сокращаются, тем временем среди потребителей настоящий ажиотаж. Поэтому из-за большого спроса фермеры почти ежедневно поднимают цены.

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Сейчас столовую свеклу продают по 20-26 грн за килограмм, что в среднем на 17% больше, чем в конце прошлой недели.

Фермеры рассказывают, что еще один фактор, который влияет на повышение цен - сокращение производства столовой свеклы в 2024 году из-за неблагоприятных условий.

Аналитики добавляют, что сейчас цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 2 раза выше, чем в апреле 2024 года.

При этом игроки рынка убеждены, что цена и в дальнейшем будет расти. Поскольку спрос на эти корнеплоды продолжает увеличиваться, а предложение стремительно сокращается.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на овощи в Украине - последние новости

Как писал Главред, цены на популярные в Украине овощи в течение недели выросли. По данным аналитиков, рост стоимости в первую очередь коснулся прошлогодней капусты: ее нижняя ценовая граница выросла с 42 до 44 гривен за килограмм. Также прибавила в цене морковь - с 25 до 27 гривен.

Тем временем украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство производителей стремятся быстро реализовать остатки урожая, поскольку качество овощей постепенно ухудшается.

Кроме того, апрельские заморозки могут привести к подорожанию огурцов, помидоров и перца. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич отметил, что цены будут расти, но резкого подорожания не ожидается благодаря импорту.

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Что известно о проекте EastFruit?

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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