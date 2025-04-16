Цены пошли вверх перед Пасхой: в Украине дорожает популярный продукт

Коротко:
- В Украине растут цены на свинину
- Перед Пасхой ошеек в среднем стоит - 313 грн за килограмм
Перед Пасхой украинцам придется потратить больше денег на покупку популярного мяса. В частности, в Украине выросли цены на свинину. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на портале Минфин.
Например, ошеек подорожал на 47 гривен по сравнению с мартом, и сейчас средняя его цена в украинских супермаркетах составляет 313,57 грн за килограмм.
Стоимость подчеревины выросла на 8 гривен за килограмм по сравнению с прошлым месяцем. Таким образом средняя цена в магазинах - 197,55 грн/кг.
Кроме того, на Пасху лопатка свинины обойдется украинцам в среднем в 211,21 грн за килограмм.
А вот шашлык из свинины снизился в цене. За килограмм в среднем придется заплатить 249,03 грн, это на 15 гривен меньше, чем в прошлом месяце.
Цены на продукты - последние новости
Как писал Главред, в Украине накануне Пасхи цены на буженину снизились. Мясной деликатес в украинских супермаркетах стоит от 529,60 до 610,20 гривен за килограмм. Таким образом средняя стоимость буженины составляет 571,45 гривен.
Кроме того, по данным министра аграрной политики и продовольствия Виктора Коваля, в Украине за последние две недели существенно подешевели куриные яйца категории С1.
Между тем популярные овощи подорожали перед Пасхой. В частности, рост стоимости прежде всего коснулся прошлогодней капусты: ее нижняя ценовая граница выросла с 42 до 44 гривен за килограмм. Также прибавила в цене морковь - с 25 до 27 гривен.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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