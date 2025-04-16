Цены пошли вверх перед Пасхой: в Украине дорожает популярный продукт

Украинские супермаркеты пересчитали цены на свинину.

https://glavred.info/economics/ceny-poshli-vverh-pered-pashoy-v-ukraine-dorozhaet-populyarnyy-produkt-10656407.html Ссылка скопирована

Мясо ударит по кошельку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине растут цены на свинину

Перед Пасхой ошеек в среднем стоит - 313 грн за килограмм

Перед Пасхой украинцам придется потратить больше денег на покупку популярного мяса. В частности, в Украине выросли цены на свинину. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на портале Минфин.

Например, ошеек подорожал на 47 гривен по сравнению с мартом, и сейчас средняя его цена в украинских супермаркетах составляет 313,57 грн за килограмм.

видео дня

Стоимость подчеревины выросла на 8 гривен за килограмм по сравнению с прошлым месяцем. Таким образом средняя цена в магазинах - 197,55 грн/кг.

Цены на свинину в апреле / фото: скриншот Минфин

Кроме того, на Пасху лопатка свинины обойдется украинцам в среднем в 211,21 грн за килограмм.

А вот шашлык из свинины снизился в цене. За килограмм в среднем придется заплатить 249,03 грн, это на 15 гривен меньше, чем в прошлом месяце.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, в Украине накануне Пасхи цены на буженину снизились. Мясной деликатес в украинских супермаркетах стоит от 529,60 до 610,20 гривен за килограмм. Таким образом средняя стоимость буженины составляет 571,45 гривен.

Кроме того, по данным министра аграрной политики и продовольствия Виктора Коваля, в Украине за последние две недели существенно подешевели куриные яйца категории С1.

Между тем популярные овощи подорожали перед Пасхой. В частности, рост стоимости прежде всего коснулся прошлогодней капусты: ее нижняя ценовая граница выросла с 42 до 44 гривен за килограмм. Также прибавила в цене морковь - с 25 до 27 гривен.

Другие новости:

Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред