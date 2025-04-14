Перед Пасхой внезапно упала цена на популярный продукт: какая стоимость сейчас

Вы узнаете:
- Насколько подешевели яйца перед Пасхой
- Почему цены снижаются после роста в феврале-марте
В Украине за последние две недели существенно подешевели куриные яйца категории С1. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виктор Коваль в своем Telegram-канале.
"После периода роста в феврале-марте, за последние две недели зафиксировано снижение цен на 5,2% - с 60,85 грн до 57,68 грн за десяток не фасованных куриных яиц категории С1", - отметил Коваль.видео дня
Министр также отметил значительный рост объемов производства: в марте 2025 года в Украине было произведено 962 млн яиц, тогда как в январе - 784 млн, а в феврале - 787 млн штук. При этом дефицита яиц на внутреннем рынке не зафиксировано - предложение соответствует спросу.
Колебания цен в течение последних недель
- 28.03.2025 - 60,85 грн
- 04.04.2025 - 60,44 грн (снижение на 0,7%)
- 11.04.2025 - 57,68 грн (снижение на 4,6%)
На внутреннем рынке дефицита куриных яиц не наблюдается, предложение удовлетворяет текущий спрос потребителей, отмечает Виктор Коваль.Кроме того, он добавил, что рынок куриных яиц традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на аналитиков, украинские фермеры вынуждены снижать цены на картофель из-за переизбытка продукции на рынке. Большинство производителей стремятся быстро реализовать остатки урожая, поскольку качество овощей постепенно ухудшается. Оптовые цены на картофель в Украине опустились до 15-25 грн/кг. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Кроме того, с 3 апреля 2025 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил десяти крупнейшим производителям куриных яиц обязательные рекомендации по недопущению завышения цен и ограничению их наличия на рынке. Это произошло из-за резких колебаний цен на яйца накануне Пасхальных праздников.
Также стоимость борщевого набора до нового урожая вырастет на 15%, однако прогнозировать дальнейший рост цен сложно. По словам Марчука, цены на овощи и другие продукты будут зависеть от урожая.
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Что такое Минагрополитики?
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (Минагрополитики Украины) - министерство, центральный орган исполнительной власти Украины, пишет Википедия Образовано 9 декабря 2010 года путем реорганизации Министерства аграрной политики Украины.
Минагрополитики восстановлено в своей деятельности постановлением Кабинета Министров Украины № 1344 от 28 декабря 2020 года.
24 марта 2022 года Верховная Рада Украины назначила Николая Сольского Министром аграрной политики и продовольствия Украины. За это решение проголосовали 294 депутата.
Деятельность министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины.
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