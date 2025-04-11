Жилищные субсидии назначают круглый год: украинцам назвали, на что рассчитывать

Важно:
- Выплата назначается с месяца обращения, а рассчитывается дважды в год
- При подаче заявления следует указать всех зарегистрированных
Программа жилищных субсидий для украинцев доступна не только во время холодов – обратиться за субсидией в Пенсионный фонд можно в любой месяц года, рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
Выплата назначается с месяца обращения, а рассчитывается дважды в год – на отопительный и неотапливаемый сезон. В случае изменения цен и тарифов на коммунальные услуги повторно обращаться не следует, перерасчет размера субсидии производится автоматически, говорится в сообщении на сайте Минсоцполитики.
Если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж, она может подать документы для назначения субсидии одним из способов:
- по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
- через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");
- в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);
- через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Порядок подачи заявления на субсидию
Украинцам советуют при подаче заявления указать всех зарегистрированных, а также указать тех, кто фактически проживает в квартире или доме.
Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, в соответствующем поле декларации укажите, что он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться.
То есть, если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу и находятся там более 60 дней, жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства, то есть на мужа.
В случае если вы ВПЛ, то указывать о зарегистрированных лицах в домохозяйстве не нужно. При обращении вы декларируете состав своего домохозяйства, а фактическое место жительства по адресу обращения за субсидией подтверждается справкой ВПЛ.
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Кто такая Оксана Жолнович?
Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.
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