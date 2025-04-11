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Жилищные субсидии назначают круглый год: украинцам назвали, на что рассчитывать

Алексей Тесля
11 апреля 2025, 12:45
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Если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж, она может получить субсидию.
Субсидии
Украинцам напомнили порядок получения субсидий / коллаж Главред, фото УНИАН

Важно:

  • Выплата назначается с месяца обращения, а рассчитывается дважды в год
  • При подаче заявления следует указать всех зарегистрированных

Программа жилищных субсидий для украинцев доступна не только во время холодов – обратиться за субсидией в Пенсионный фонд можно в любой месяц года, рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Выплата назначается с месяца обращения, а рассчитывается дважды в год – на отопительный и неотапливаемый сезон. В случае изменения цен и тарифов на коммунальные услуги повторно обращаться не следует, перерасчет размера субсидии производится автоматически, говорится в сообщении на сайте Минсоцполитики.

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Если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж, она может подать документы для назначения субсидии одним из способов:

  • по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
  • через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");
  • в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Порядок подачи заявления на субсидию

Украинцам советуют при подаче заявления указать всех зарегистрированных, а также указать тех, кто фактически проживает в квартире или доме.

Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, в соответствующем поле декларации укажите, что он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться.

То есть, если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу и находятся там более 60 дней, жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства, то есть на мужа.

В случае если вы ВПЛ, то указывать о зарегистрированных лицах в домохозяйстве не нужно. При обращении вы декларируете состав своего домохозяйства, а фактическое место жительства по адресу обращения за субсидией подтверждается справкой ВПЛ.

Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.

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Кто такая Оксана Жолнович?

Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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