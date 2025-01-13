Украинцам вернут деньги за аренду жилья: как подать заявку на субсидию

Вы узнаете:
- Кто может получить помощь
- Когда и куда обращаться
В Украине с 29 января начнет действовать субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Помощь будут предоставлять семьям, которые тратят на аренду жилья более 20% своего общего дохода.
Если доход семьи составляет менее 5 840 гривен на одного человека, компенсация может покрывать большую часть арендной платы, а в некоторых случаях — всю ее стоимость, говорится на сайте Минсоцполитики.
Кто может получить помощь?
Программа доступна для переселенцев, которые:
- Вынужденно покинули оккупированные территории или зоны активных боевых действий.
- Не имеют собственного жилья на подконтрольной Украине территории (в случае, если дом разрушен или непригоден для проживания).
- Не получают государственную помощь на проживание в размере 2000–3000 гривен.
Условия предоставления субсидии
Субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) назначается сроком на шесть месяцев с возможностью продления еще на один период. Максимальная продолжительность программы для одной семьи составляет два срока. Проект является экспериментальным и будет действовать в течение двух лет.
Как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ?
Чтобы получить помощь:
- Заключите договор аренды жилья.
- Образцы договора доступны в отделениях Пенсионного фонда Украины, на его официальном сайте, а также в местных Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Когда и куда обращаться?
Подать заявление на субсидию могут переселенцы, которые переехали в любой регион, находящийся под контролем Украины. С 29 января переселенцы смогут подавать заявки на новую субсидию.
Владельцев жилья государство будет компенсировать для арендодателя налоги, которые должны быть уплачены с дохода, полученного с аренды.
А именно: владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.
Вам может быть интересно:
- "Полетит в космос": какой будет новый курс доллара в 2025 году
- Доллар достиг исторического максимума: курс валют на 13 января
- Украинцы массово скупают доллары: что будет с курсом - прогноз аналитиков
Что за ведомство Минсоцполитики?
Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред