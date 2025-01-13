Украинцам вернут деньги за аренду жилья: как подать заявку на субсидию

Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды

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Как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com,msp.gov.ua

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Кто может получить помощь

Когда и куда обращаться

В Украине с 29 января начнет действовать субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Помощь будут предоставлять семьям, которые тратят на аренду жилья более 20% своего общего дохода.

Если доход семьи составляет менее 5 840 гривен на одного человека, компенсация может покрывать большую часть арендной платы, а в некоторых случаях — всю ее стоимость, говорится на сайте Минсоцполитики.

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Кто может получить помощь?

Программа доступна для переселенцев, которые:

Вынужденно покинули оккупированные территории или зоны активных боевых действий. Не имеют собственного жилья на подконтрольной Украине территории (в случае, если дом разрушен или непригоден для проживания). Не получают государственную помощь на проживание в размере 2000–3000 гривен.

Судсидия на аренду жилья / Фото: msp.gov.ua

Условия предоставления субсидии

Субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) назначается сроком на шесть месяцев с возможностью продления еще на один период. Максимальная продолжительность программы для одной семьи составляет два срока. Проект является экспериментальным и будет действовать в течение двух лет.

Как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ?

Чтобы получить помощь:

Заключите договор аренды жилья.

Образцы договора доступны в отделениях Пенсионного фонда Украины, на его официальном сайте, а также в местных Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Когда и куда обращаться?

Подать заявление на субсидию могут переселенцы, которые переехали в любой регион, находящийся под контролем Украины. С 29 января переселенцы смогут подавать заявки на новую субсидию.

Владельцев жилья государство будет компенсировать для арендодателя налоги, которые должны быть уплачены с дохода, полученного с аренды.

А именно: владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

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Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

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