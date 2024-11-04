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Украинцам пересчитали жилищные субсидии: как узнать размер помощи

Марина Фурман
4 ноября 2024, 15:41
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Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре.
Украинцам пересчитали жилищные субсидии: как узнать размер помощи
Фонд пересчитал жилищные субсидии / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Где получить информацию о начисленной субсидии
  • Как подать документы на получение помощи

Пенсионный фонд Украины обновил размеры жилищных субсидий для отопительного сезона 2024-2025 годов. Об этом указано на странице пресс-службы ПФУ.

В сообщении Фонда говорится, что размер жилищной субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона - с 16 октября, то есть за 16 дней.

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Также отметили, что выплата жилищной субсидии за октябрь будет проведена в ноябре.

Кроме этого, те, кто имеет право на получение субсидии, могут лично подать документы в Пенсионный фонд через сервисные центры учреждения, по почте в адрес территориального органа Фонда, онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Посмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя субсидия".

Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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Как ранее писал Главред, некоторые категории украинцев в ноябре смогут зарегистрироваться для получения финансовой помощи от УВКБ ООН. Как известно, будут работать мобильные группы благотворителей в городе Александрия Кировоградской области.

Также украинские пенсионеры имеют возможность получить специальные надбавки к своей пенсии в ноябре 2024 года. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, тогда как для других нужно подать соответствующее заявление.

В Украине стартует новая программа выплат, в рамках которой украинцы получат по 1000 гривен. Средства будут зачислены на карту "Национального кэшбека", которую можно оформить через приложение "Дія".

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