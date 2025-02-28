Украинцам доначислят субсидии: правительство приняло важное решение

Кабмин исправляет сложную ситуацию.

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Правительство приняло важное решение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Правительство компенсирует утраченные субсидии

ВПЛ получат субсидии на жилье

Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Изменения касаются, в частности, жителей ОСМД, где поставщики коммунальных услуг подали информацию с опозданием или вообще этого не сделали. В результате такие граждане могли потерять субсидию, и теперь правительство исправляет эту ситуацию.

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Кроме того, правительство урегулировало вопрос предоставления субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Также урегулируем вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ. Вносим технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах", - говорится в сообщении.

Экономические новости Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале марта 2025 года в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат в марте.

Кроме этого, в Украине рекордно подешевел популярный овощ. Фермеры начали массово продавать продукцию из-за стремительного ухудшения качества овоща.

А вот за газ украинцам придется платить больше уже в марте. Теперь придется доплачивать за услуги по техническому обслуживанию.

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Что такое субсидия? Субсидия - выплаты, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств

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