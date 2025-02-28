Отсрочку от мобилизации получила еще одна категория: детали от Минобороны

Главное:
- Кабмин расширил список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации
- Для получения отсрочки необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц
Сегодня, 28 февраля правительство разрешило получение отсрочки от мобилизации еще одной категории украинцев. Речь идет о гражданских лицах, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, сообщило Министерство обороны Украины.
Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".
Как рассказали в Минобороны, этот документ унормировал положения Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 20 ноября 2024 г.
"Для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине приняли важное решение относительно отсрочек от мобилизации. Решение направлено на увеличение сроков для подтверждения статуса критичности предприятий.
Кроме этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал годовой контракт для привлечения в армию украинцев 18-25 лет. Он заявляет, что инициатива идет от военных командиров и Минобороны.
В свою очередь юрист Украины Владимир Пилипенко ответил, закончится ли мобилизация после отмены военного положения. Он пояснил, что президент может объявить мобилизацию и без военного положения, просто в меньших масштабах.
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Что такое Министерство обороны Украины?
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
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