Отсрочку от мобилизации получила еще одна категория: детали от Минобороны

Минобороны объяснило, кто имеет временное освобождение от призыва по новым правилам.

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Некоторые украинцы получили право на отсрочку от мобилизации / коллаж: Главред, фото: 37-я отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

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Кабмин расширил список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации

Для получения отсрочки необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц

Сегодня, 28 февраля правительство разрешило получение отсрочки от мобилизации еще одной категории украинцев. Речь идет о гражданских лицах, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, сообщило Министерство обороны Украины.

Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

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Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Как рассказали в Минобороны, этот документ унормировал положения Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с изменениями от 20 ноября 2024 г.

"Для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине приняли важное решение относительно отсрочек от мобилизации. Решение направлено на увеличение сроков для подтверждения статуса критичности предприятий.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал годовой контракт для привлечения в армию украинцев 18-25 лет. Он заявляет, что инициатива идет от военных командиров и Минобороны.

В свою очередь юрист Украины Владимир Пилипенко ответил, закончится ли мобилизация после отмены военного положения. Он пояснил, что президент может объявить мобилизацию и без военного положения, просто в меньших масштабах.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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