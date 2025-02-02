Еще две категории получили 'бронь' от мобилизации: кто в списке

Основное:
- Медики получили 100% бронирование от мобилизации
- В список также попали прокуроры САП
В Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% бронирование от мобилизации. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 14.01.2025 № 36, в котором были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
Таким образом, право на 100% бронирование от мобилизации имеют медики, работающие по основному месту работы в:
- учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
- учреждениях общественного здоровья;
- учреждениях, осуществляющих судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы;
- центрах крови.
Кроме медиков и прокуроров САП, изменения коснулись и сотрудников гуманитарных организаций. Вместо Минреинтеграции, теперь процесс бронирования координирует Минразвития, а забронированными могут быть не более 50% военнообязанных работников.
Бронирование от мобилизации в Украине - новости по теме
Как писал Главред, 28 февраля 2025 года истекает срок бронирования у всех военнообязанных мужчин в Украине. Вследствие этого ТЦК и СП могут аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, которые ранее были забронированы.
Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что еще одна категория подпадает под бронирование - это работники газовой отрасли Украины.
Напомним, в Едином портале государственных услуг "Дія" восстановили бронирование работников. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, а также проверяет соответствие требованиям.
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.
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