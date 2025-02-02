Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Еще две категории получили "бронь" от мобилизации: кто в списке

Марина Фурман
2 февраля 2025, 12:00
733
В Украине внесли изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации.
Еще две категории получили 'бронь' от мобилизации: кто в списке
Под 100% бронирование попали еще 2 категории / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Основное:

  • Медики получили 100% бронирование от мобилизации
  • В список также попали прокуроры САП

В Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% бронирование от мобилизации. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 14.01.2025 № 36, в котором были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Таким образом, право на 100% бронирование от мобилизации имеют медики, работающие по основному месту работы в:

видео дня
  • учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности;
  • учреждениях общественного здоровья;
  • учреждениях, осуществляющих судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы;
  • центрах крови.

Кроме медиков и прокуроров САП, изменения коснулись и сотрудников гуманитарных организаций. Вместо Минреинтеграции, теперь процесс бронирования координирует Минразвития, а забронированными могут быть не более 50% военнообязанных работников.

Бронирование от мобилизации в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 28 февраля 2025 года истекает срок бронирования у всех военнообязанных мужчин в Украине. Вследствие этого ТЦК и СП могут аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, которые ранее были забронированы.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что еще одна категория подпадает под бронирование - это работники газовой отрасли Украины.

Напомним, в Едином портале государственных услуг "Дія" восстановили бронирование работников. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, а также проверяет соответствие требованиям.

Другие новости:

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

МОЗ новости Украины экономическое бронирование
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Еще две категории получили "бронь" от мобилизации: кто в списке

Еще две категории получили "бронь" от мобилизации: кто в списке

12:00Украина
"Война отбросила Украину на 100 лет назад": Зеленский ответил на заявление Рубио

"Война отбросила Украину на 100 лет назад": Зеленский ответил на заявление Рубио

11:57Мир
Зеленский заявил о серьезной опасности из-за переговоров США с РФ без Украины

Зеленский заявил о серьезной опасности из-за переговоров США с РФ без Украины

11:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Стремительно подешевел на 27%: популярный овощ бьет рекорды по падению цены

Стремительно подешевел на 27%: популярный овощ бьет рекорды по падению цены

Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

"Жалкое зрелище": как сейчас выглядит предательница Клара Новикова

"Жалкое зрелище": как сейчас выглядит предательница Клара Новикова

Последние новости

12:30

Жених Леси Никитюк впервые признался, чем "укротил Королеву"

12:22

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Близнецам - тяжелый выбор, Ракам - победа

12:03

Сергей Рахманин подставил под сомнение доводы защитников руководства АОЗ

12:00

Еще две категории получили "бронь" от мобилизации: кто в списке

11:57

"Война отбросила Украину на 100 лет назад": Зеленский ответил на заявление Рубио

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
11:45

Зеленский заявил о серьезной опасности из-за переговоров США с РФ без Украины

10:45

Эксперт удивил, сколько техники осталось у россиян: ВСУ наносят мощные удары

10:44

Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю: Зеленский назвал цифры

10:43

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Быкам - битва, Козлам - грусть

Реклама
10:09

Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК и обратился к украинцам

09:38

Трамп начинает глобальную революциюмнение

09:30

Армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области - ISW

09:17

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

09:06

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: возник пожар, есть пострадавшие

08:57

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

Россияне создали беспилотник-"убийцу" для морских дронов ВСУ: в ISW раскрыли угрозы

07:27

Какой сегодня праздник 2 февраля 2025 года: что нельзя делать на Сретение Господне

07:20

Кто путешествует без билета: нужно разгадать загадку за 4 секунды

06:35

Конец эпохи: Париж теряет военные позиции в Африкемнение

05:34

Гороскоп на февраль 2025 для Водолеев: чем удивит последний месяц зимыВидео

Реклама
05:00

"Был мальчик": Макс Барских впервые заговорил об отцовстве

04:35

Как закрыть карту Приватбанка онлайн за 5 минут: пошаговая инструкцияВидео

03:30

Цвета ауры знаков зодиака: какие оттенки скрывает гороскоп - точный ответ

03:00

Найдите за 19 секунд три отличия в картинках с играющей на пианино собакой

02:30

SAMP/T и Patriot бесполезны: эксперт назвал, чем можно перехватить ракету Орешник

01:58

"Повесить перчатки на гвоздь": промоутер Усика сделал заявление о планах боксера

00:00

2 февраля нельзя убирать в доме: церковный праздник сегодня, приметы на Сретение

01 февраля, суббота
23:11

"Так воюет Россия": Зеленский прокомментировал удар РФ по интернату в Судже

21:56

Погибли все: мужчина потерял семью в результате вражеского удара по Полтаве

21:13

"Из-под завалов слышны стоны и крики": РФ нанесла авиаудар по интернату в Судже

20:48

Не без других стран: Зеленский назвал, кто причастен к террору России

20:20

"Много нареканий на ТЦК": военный отреагировал на убийство ТЦК-шника в Пирятине

20:17

На Полтавщине произошло землетрясение: в ГСЧС рассказали о последствиях

19:31

Горячие точки Донбасса: битва за Покровск и Кураховский выступмнение

19:23

Враг сунет вперед на Торецком направлении: в ВСУ прокомментировали тактику РФ

19:11

Закончит ли Россия войну в Украине до лета: в ISW дали прогноз

19:06

Война РФ с Украиной: в Financial Times назвали главную цель Путина

18:49

"Необходимо отойти": Настя Каменских сделала заявление на фоне скандала Потапа

18:30

США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня - СМИ

18:04

"Оптимизма нет": появился мрачный прогноз насчет сроков продолжения войны

Реклама
18:01

"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

17:57

В помещении ТЦК в Ровно произошел взрыв, есть погибший

17:54

Оккупанты попали в огневой мешок: армия РФ оказалась в ловушке - Братчук

17:30

"На 1,5-2° выше нормы": Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале

17:22

У вас больше никогда не пропадет капуста: шикарный рецепт на все случаи жизниВидео

16:58

Взрывы гремели в семи областях: РФ ударила по Украине десятками ракет и дронов

16:47

"Жалкое зрелище": как сейчас выглядит предательница Клара Новикова

16:37

"Это не бусификация": Братчук рассказал, как проходит рекрутинг в армию

16:34

В США намекнули Путину, что его могут убрать: политолог рассказал детали

16:29

Красный уровень опасности: магнитная буря ударила Украину с новой силой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять