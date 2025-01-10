Бронирование от мобилизации: какая еще одна категория подпадает теперь - Шмыгаль

Что сказал Шмыгаль:
- Кабинет министров предоставил бронь от мобилизации работникам газовой отрасли Украины
- Всего от мобилизации забронировано до 950 тысяч человек
Бронь от мобилизации получат работники газовой отрасли Украины. Такой информацией поделился премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Кроме этого, Кабинет министров решил, что сверх нормы будут забронированы ремонтные бригады облгазов.
"У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение", - сказал он.
Также Денис Шмыгаль подтвердил, что правительство отдельно сверх нормы забронирует ремонтные бригады облгазов.
"Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении", - добавил премьер-министр.
По словам главы Кабмина, на сегодня в Украине от мобилизации забронировано 900 - 950 тысяч человек.
"По состоянию на сегодня забронировано, чтобы не давать точного количества, меньше миллиона - в районе между 900 и 950 тыс. человек", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр считает, что это количество является приемлемым, оно фиксировано уже длительное время. Также, по мнению Шмыгаля, оно не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генеральному штабу и Министерству обороны.
Бронирование в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, если предприятие теряет статус критического или не соответствует его критериям, уже после 28 февраля военнообязанные в Украине могут потерять бронирование. Как пояснил нардеп Александр Федиенко, в таком случае ТЦК имеют право мобилизовать таких работников.
Также в Минэкономики рассказали, что руководители критически важных предприятий будут иметь 72 часа для обновления бронирования после 28 февраля. Забронировать работников можно на портале Дія.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль поделился информацией об уровне зарплат для брони от мобилизации. По словам премьера, принимаются меры для повышения зарплаты в коммунальных предприятиях.
Больше новостей о мобилизации:
- Бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем: объяснение Минобороны
- Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев
- Работник ТЦК "продавал" отсрочки от мобилизации: его задержали
Кто такой Денис Шмыгаль?
Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред