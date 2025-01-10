Бронирование от мобилизации: какая еще одна категория подпадает теперь - Шмыгаль

На сегодня в Украине от мобилизации забронировано 900 - 950 тысяч человек.

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Шмыгаль сообщил о дополнительном бронировании / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что сказал Шмыгаль:

Кабинет министров предоставил бронь от мобилизации работникам газовой отрасли Украины

Всего от мобилизации забронировано до 950 тысяч человек

Бронь от мобилизации получат работники газовой отрасли Украины. Такой информацией поделился премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Кроме этого, Кабинет министров решил, что сверх нормы будут забронированы ремонтные бригады облгазов.

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"У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение", - сказал он.

Также Денис Шмыгаль подтвердил, что правительство отдельно сверх нормы забронирует ремонтные бригады облгазов.

Правила бронирования / Инфографика: Главред

"Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении", - добавил премьер-министр.

По словам главы Кабмина, на сегодня в Украине от мобилизации забронировано 900 - 950 тысяч человек.

"По состоянию на сегодня забронировано, чтобы не давать точного количества, меньше миллиона - в районе между 900 и 950 тыс. человек", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр считает, что это количество является приемлемым, оно фиксировано уже длительное время. Также, по мнению Шмыгаля, оно не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генеральному штабу и Министерству обороны.

Бронирование в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, если предприятие теряет статус критического или не соответствует его критериям, уже после 28 февраля военнообязанные в Украине могут потерять бронирование. Как пояснил нардеп Александр Федиенко, в таком случае ТЦК имеют право мобилизовать таких работников.

Также в Минэкономики рассказали, что руководители критически важных предприятий будут иметь 72 часа для обновления бронирования после 28 февраля. Забронировать работников можно на портале Дія.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль поделился информацией об уровне зарплат для брони от мобилизации. По словам премьера, принимаются меры для повышения зарплаты в коммунальных предприятиях.

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Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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