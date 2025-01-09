Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования

Руководители критически важных предприятий смогут перебронировать своих работников в течение 72 часов через портал "Дія", рассказал Александр Федиенко.

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Часть украинцев, которые подлежат бронированию, могут мобилизовать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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У руководителей критически важных предприятий будет 72 часа для обновления бронирования после 28 февраля

В этот период ТЦК будут иметь право мобилизовать военнообязанных

После 28 февраля 2025 года, когда завершится срок действия действующих отсрочек от мобилизации, руководители критически важных предприятий смогут повторно забронировать своих работников от призыва. На перебронирование отводится 72 часа. Об этом говорится в ответе Минэкономики на запрос народного депутата, члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко.

После завершения действия отсрочки (28 февраля), предприятия будут иметь трое суток для обновления бронирования. Забронировать работников можно на портале Дия.

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Как отметил Федиенко, в этот период ТЦК будут иметь право мобилизовать таких работников.

"ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных, в случае если это будет после 28-го февраля. О чем как вы видите написано в ответе", - подчеркнул он.

Федиенко обратил внимание на то, что механизм перебронирования требует доработки. Нардепа смущает то, будут ли предприятия иметь возможность обновить бронирование своих работников до 28 февраля, чтобы избежать риска мобилизации в период ожидания подтверждения новой брони.

"Уже подготовил запросы в КМУ по усовершенствованию этого вопроса", - отметил Федиенко.

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Как сообщал Главред, после 28 февраля военнообязанные в Украине могут потерять бронирование, если предприятие теряет статус критического или не соответствует его критериям. В таком случае ТЦК имеют право мобилизовать таких работников, отметил нардеп Александр Федиенко.

Также Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения. Согласно новым положениям, теперь подлежит бронированию еще одна категория граждан - священнослужители.

Кроме этого, Николаевский ТЦК опроверг информацию о мобилизации работников критически важных предприятий с бронированием. Майор юстиции Татьяна Кийко объяснила, что случай в Николаевском центре комплектования связан с техническими проблемами документооборота.

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Кто такой Александр Федиенко? Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

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