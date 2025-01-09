Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования

Руслана Заклинская
9 января 2025, 22:30
379
Руководители критически важных предприятий смогут перебронировать своих работников в течение 72 часов через портал "Дія", рассказал Александр Федиенко.
Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования
Часть украинцев, которые подлежат бронированию, могут мобилизовать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • У руководителей критически важных предприятий будет 72 часа для обновления бронирования после 28 февраля
  • В этот период ТЦК будут иметь право мобилизовать военнообязанных

После 28 февраля 2025 года, когда завершится срок действия действующих отсрочек от мобилизации, руководители критически важных предприятий смогут повторно забронировать своих работников от призыва. На перебронирование отводится 72 часа. Об этом говорится в ответе Минэкономики на запрос народного депутата, члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко.

После завершения действия отсрочки (28 февраля), предприятия будут иметь трое суток для обновления бронирования. Забронировать работников можно на портале Дия.

видео дня

Как отметил Федиенко, в этот период ТЦК будут иметь право мобилизовать таких работников.

"ТЦК имеет право мобилизовать этих военнообязанных, в случае если это будет после 28-го февраля. О чем как вы видите написано в ответе", - подчеркнул он.

Федиенко обратил внимание на то, что механизм перебронирования требует доработки. Нардепа смущает то, будут ли предприятия иметь возможность обновить бронирование своих работников до 28 февраля, чтобы избежать риска мобилизации в период ожидания подтверждения новой брони.

"Уже подготовил запросы в КМУ по усовершенствованию этого вопроса", - отметил Федиенко.

Боронирование в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, после 28 февраля военнообязанные в Украине могут потерять бронирование, если предприятие теряет статус критического или не соответствует его критериям. В таком случае ТЦК имеют право мобилизовать таких работников, отметил нардеп Александр Федиенко.

Также Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения. Согласно новым положениям, теперь подлежит бронированию еще одна категория граждан - священнослужители.

Кроме этого, Николаевский ТЦК опроверг информацию о мобилизации работников критически важных предприятий с бронированием. Майор юстиции Татьяна Кийко объяснила, что случай в Николаевском центре комплектования связан с техническими проблемами документооборота.

Читайте также:

Кто такой Александр Федиенко?

Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине ТЦК и СП Бронь от мобилизации
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине будут дополнительные системы ПВО: Зеленский раскрыл детали договоренностей

В Украине будут дополнительные системы ПВО: Зеленский раскрыл детали договоренностей

23:29Украина
Когда состоится следующая встреча "Рамштайн": Умеров назвал месяц

Когда состоится следующая встреча "Рамштайн": Умеров назвал месяц

23:03Украина
Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования

Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования

22:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 января: Весам - удивительный сюрприз, Львам - прибыль

Гороскоп на завтра 10 января: Весам - удивительный сюрприз, Львам - прибыль

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

Хореограф Татьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

Хореограф Татьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

Последние новости

23:29

В Украине будут дополнительные системы ПВО: Зеленский раскрыл детали договоренностей

23:03

Когда состоится следующая встреча "Рамштайн": Умеров назвал месяц

22:43

Предательница Анастасия Стоцкая показала свою дочь - копию путиниста Киркорова

22:30

Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования

22:14

"Наибольшее количество жертв за последние 2 года": Миссия ООН об ударе по Запорожью

Бои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – ГетьманБои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – Гетьман
22:08

"Как это все надоело": Роднянский рассказал, что с ним происходит в США

22:06

Принц Уильям показал невероятно стильную и свежую Кейт

22:03

"Боль стала тише": Павел Зибров показал архивное фото с покойным Билоножко

22:00

"Рамштайн" и новые сроки окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:53

Пожар в США: дома известных россиян горят в пожарах

21:44

Молчун Игорь Николаев срочно покинул РФ вместе с женой - причина

21:08

"Желейная" жена Остапчука показала честную фигуру через месяц после родов

21:01

"Ужасная цена": глава Пентагона озвучил реальные потери России в войне с Украиной

20:55

Сохранится ли "Рамштайн" при Трампе: в Пентагоне сделали заявление

20:55

Многие водители даже не догадываются: что означает лампочка ABS на панели приборов

20:17

Что надо кушать, чтобы похудеть: 10 продуктов, в которых много белка

20:10

"Меняйте работу": нардеп зашкварился странным советом насчет низких зарплат

20:06

Покруче, чем магазинные: самый быстрый рецепт маринованных шампиньоновВидео

19:59

"У них есть коннект": Зеленский готов к диалогу с Трампом - Стефанчук

19:58

Трамп посягнул на Гренландию, Канаду и Панаму: что стоит за этими заявлениями - Куса

Реклама
19:55

"Будто возвращаюсь в 2022": "американская" дочь Фреймут молится за Лос-Анджелес

19:40

Ветер 30 м/с, снег и дождь: в каких областях объявили штормовое предупреждение

19:10

Почему российские террористы убили и ранили десятки гражданских в Запорожьемнение

19:01

Трамп пересматривает свой подход к Украине: что изменится - Financial Times

18:55

Встреча Зеленского и Байдена сорвалась в последний момент: в СМИ назвали причину

18:50

Справятся избранные: найдите различия в картинках с принцессами за 15 сек

18:47

"Сроки сдвинулись": глава МИД Британии сказал, когда Трамп может закончить войну

18:38

Пожар в Лос-Анджелесе: горит дом, в котором умер Мэттью Перри

18:28

Нефтяной флот РФ поставят на прикол: прогноз новых санкций США

18:26

17-летних парней будут штрафовать за непостановку на учет: что им грозит

18:20

"Серьезная проблема": Фицо выступил с новыми угрозами для Украины - кого заденет

18:04

Как удалить пятно от сосновой смолы с одежды: 7 надежных способов

17:58

После заявлений Трампа о Гренландии: Песков захотел признания "референдумов"

17:33

Военный эксперт раскрыл неожиданный момент на встрече "Рамштайн": что известно

17:31

"Вам не стыдно?": польские политики устроили громкую ссору из-за Украины

17:28

Море оружия от стран НАТО: что получит Украина по итогам "Рамштайна"

17:11

Контрнаступление ВСУ на Курщине: в разведке Британии оценили ситуацию на фронте

17:08

Джо Байден впервые стал прадедушкой - первое фото с младенцем

17:04

Победа РФ обойдется США гораздо дороже, чем помощь Украине - Bloomberg

17:04

Самый быстрый способ удалить плесень в холодильнике

Реклама
16:51

"Изменили характер войны": Зеленский анонсировал рекордное производство дронов

16:38

С легким паром: в чем польза бани для женщин

16:32

Доллар "взлетит": банкир спрогнозировал, каким будет курс в конце 2025 года

16:25

"Путин дал заднюю": известно, почему РФ отказалась от наступления на Запорожье

16:25

Сколько стоит корги в 2025 году: основное, что нужно знать будущим владельцам

16:24

"Поражение РФ не означает конец войны": Куса сказал, какие гарантии нужны Украине

16:14

Почему телефон медленно заряжается: основные причины и как решить проблему

16:03

Трамп переписал все: почему война в Украине точно продлится еще полгода - Куса

15:59

Зачем опытные водители оборачивают ключи от автомобиля в алюминиевую фольгу

15:59

Зачем на самом деле Трампу Гренландия: в Reuters раскрыли важные детали

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять