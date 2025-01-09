Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке: будет ли мобилизация женщин

Также известно, что добровольной будет постановка на воинский учет.

https://glavred.info/ukraine/rada-priynyala-zakonoproyekt-pro-bazovu-viyskovu-pidgotovku-chi-bude-mobilizaciya-zhinok-10628966.html Ссылка скопирована

Будут ли мобилизовать женщин в ВСУ / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Главное из материала:

ВРУ проголосовала за базовую военную подготовку

Принудительной мобилизации женщин не будет

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Рада проголосовала в целом законопроект о базовой военной подготовке - прохождение для женщин будет исключительно добровольным.

В своем Telegram-канале он сообщил, что за законопроект проголосовали 298 депутатов. Во время рассмотрения законопроекта о БВП Рада приняла правку о прохождении базовой военной подготовки для женщин будет исключительно добровольным.

видео дня

Также добровольной будет постановка на воинский учет. Эту правку поддержали 278 депутатов. Поэтому это означает, что никакой принудительной мобилизации женщин не будет.

Также рада в целом проголосовала за законопроект №12076 Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников. Его поддержали 298 депутаты.

В законопроекте №12076 указано, что с 2025 года будет отменена срочная служба, а вместо нее введена базовая общевойсковая подготовка.

Что известно о законопроекте о базовой военной подготовке / фото: Минобороны Украины

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Раде сообщили, могут ли в Украине изменить закон о мобилизации. Закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны. Все будет зависеть от развития ситуации на поле боя и в секторе обороны.

В Минобороны объяснили, что в Украине бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем. Бронирование от мобилизации автоматически продлят части украинцев на один месяц. Это касается тех, кто имел действующее бронирование по состоянию на 19 декабря 2024 года.

Стало известно, что Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев. Кабмин внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения и позволил бронировать еще одну категорию украинцев. Также забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред