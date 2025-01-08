Тищенко засветился в Раде после неявки в суде по состоянию здоровья: детали

Главное:
- Нардепа заметили в стенах Верховной Рады
- Тищенко не комментировал свою неявку в суд накануне
- Депутат якобы полностью пересмотрел свою позицию по одному из направлений работы
Народный депутат Украины Николай Тищенко, который накануне оскандалился из-за дела об избиении бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи, пришел на заседание Верховной Рады 8 января.
Об этом сообщил его коллега Ярослав Железняк в Telegram. Примечательно, что Тищенко накануне находился под круглосуточным домашним арестом до 23 декабря. 6 января в суде ему должны были переизбрать меру пресечения, однако заседание пришлось перенести на 10 января из-за ходатайства об отводе судьи со стороны защиты.
До этого сам Тищенко дважды игнорировал требование суда прибыть на заседание, якобы из-за проблем со здоровьем, а именно ишемической болезни сердца. Однако, похоже, засветиться в Раде ему этот недуг не помешал.
"В этом году у власти настоящее усиление в Парламенте - вернулся на рабочее место Николай Тищенко! Вот сейчас реформы пойдут", - иронично написал Железняк.
В то же время другой депутат Алексей Гончаренко уже успел пообщаться с Николаем Тищенко, однако коллеги не обсуждали тему неявки нардепа в суд. Гончаренко решил выяснить, как происходит борьба Тищенко с колл-центрами.
"Я перелистываю страницу. Я понял, что эта борьба никому не нужна, теперь я буду выполнять только свои парламентские обязанности", - ответил депутат коллеге.
Дело Николая Тищенко - последние новости
Напомним, после того как ГБР объявило депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре, Печерский районный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.
Однако сейчас срок меры пресечения вышел и его могут переизбрать для Тищенко во время заседания суда, которое должно состояться 10 января.
Накануне Главред также писал, что охранник нардепа Николая Тищенко признал свою вину в нападении на военного в Днепре. Он заключил сделку со следствием и будет свидетельствовать против депутата.
Ранее также первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Евтушок заявлял, что Николая Тищенко не могут сейчас лишить депутатских полномочий после открытия громкого дела об избиении военного в Днепре.
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Кто такой Николай Тищенко?
Николай Тищенко (также известный, как "Коля Котлета") - украинский политик, ресторатор, телеведущий. Народный депутат Украины IX сост. от 219-го избирательного округа. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". Уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из партии.
Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Является владельцем сети столичных ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") основанной в 2007 году. Соучредитель ОО "Гильдия рестораторов и предприятий общественного питания".
Неоднократный участник политических скандалов.
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