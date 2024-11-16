Охранник Тищенко будет свидетельствовать против нардепа: его выпустили на свободу

Суд назначил Цубери пять лет заключения, но после сотрудничества со следствием ему смягчили наказание.

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Охранник Николая Тищенко пошел на сделку со следствием и вышел на свободу / Колаж: Главред, фото: Слідство.інфо, УНИАН

Что известно:

Охранник нардепа Николая Тищенко признал свою вину в нападении на военного в Днепре

Константин Цубера согласился свидетельствовать против Тищенко и других участников преступления

Он заключил сделку со следствием и вышел на свободу

Охранник нардепа Николая Тищенко признал свою вину в нападении на военного в Днепре. Он пошел на сотрудничество со следствием и будет свидетельствовать против депутата. Об этом стало известно из решения суда от 13 ноября.

Как известно, 20 июня в центре Днепра неизвестные задержали и избили 33-летнего добровольца, бывшего военнослужащего спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова. Летом 2024 года народному депутату Николаю Тищенко и его охраннику Константину Цубери сообщили о подозрении в нападении на военного.

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Подозреваемые, среди которых был Тищенко, оказались под домашним арестом, а его охранник попал в СИЗО. Еще 7 ноября Цубера заключил соглашение со следствием, признал свою вину в незаконном лишении свободы и пытках военного. Он также согласился свидетельствовать против других участников преступления, в том числе и против Николая Тищенко.

13 ноября суд вынес приговор, согласно которому Цубере было назначено пять лет заключения, однако, поскольку он признал свою вину и сотрудничал со следствием, наказание было смягчено. Цубера получил испытательный срок продолжительностью два года.

Если в течение этого времени он не совершит новых правонарушений, заключение ему не грозит. Кроме того, он обязан регулярно регистрироваться в органах надзора, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, а также не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Охранника выпустили из СИЗО. В пользу государства с Цуберы взыскали 6058 грн на покрытие расходов на проведение судебных экспертиз.

Дело Николая Тищенко - что известно

Напомним, 25 июня 2024 года ГБР объявило депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко подозрение в незаконном лишении свободы бывшего военного в Днепре.

Инцидент произошел накануне, когда мужчины в военной форме, которые сопровождали Тищенко во время проведения "обысков" на "ботофермах" в Днепре, избили бывшего бойца спецподразделения "Кракен". Видео, на котором видно, как нападавшие отгораживают жену пострадавшего с младенцем, быстро распространилось в сети, вызвав возмущение среди волонтеров и общественности.

Тищенко, в свою очередь, утверждал, что потерпевший якобы работал на "ботоферму" и препятствовал проведению обысков в помещениях, связанных с деятельностью "злоумышленников".

Как сообщал Главред, в июне Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Его отправили под круглосуточный домашний арест на 2 месяца с ношением электронного браслета.

В Верховной Раде заявили, что Николая Тищенко нельзя лишить депутатских полномочий через механизм отзыва мажоритарщиков. Как пояснил Сергей Евтушок, единственными условиями для прекращения депутатских полномочий является смерть, собственное заявление или уход из фракции.

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Кто такой Николай Тищенко? Николай Тищенко (также известный, как "Коля Котлета") - украинский политик, ресторатор, телеведущий. Народный депутат Украины IX сост. от 219-го избирательного округа. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". Уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из партии. Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Является владельцем сети столичных ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") основанной в 2007 году. Соучредитель ОО "Гильдия рестораторов и предприятий общественного питания". Неоднократный участник политических скандалов.

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