Тищенко почти год ходил с проверками от вымышленной ВСК: аналитики раскрыли детали

В рамках этой ВСК Тищенко отчитывался, как проводит выездные заседания, проверяет лесхозы и расследует незаконную вырубку лесов.

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Тищенко ходил с проверками от несуществующей ВСК / коллаж: Главред, фото: instagram/nikolaytyshchenko, скриншот: видео

Народный депутат Николай Тищенко, который был в партии "Слуги народа", сообщал о проверках различных учреждений в рамках работы ВСК по вырубке лесов даже после прекращения ее деятельности.

В октябре 2022 года Тищенко инициировал создание временной следственной комиссии (ВСК) "Нацресурс", которая, согласно документам, должна была расследовать возможные факты неэффективной деятельности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции, говорится в материале "Руху Чесно".

В рамках этой ВСК Тищенко отчитывался, как проводит выездные заседания, проверяет лесхозы и расследует незаконную вырубку лесов. Он даже изготовил специальную униформу для своей ВСК, подобную той, что носят силовики.

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Однако в начале мая 2023 года Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет лесной комиссии, поэтому она прекратила свою деятельность.

Впрочем, и после этого Тищенко продолжал ездить с проверками в различные учреждения, прикрываясь ВСК, о чем активно информировал в своих соцсетях. Стоит отметить, что члены ВСК, предъявив удостоверение нардепа, и по поручению комиссии, могут беспрепятственно заходить в любые учреждения независимо от их формы собственности и режима секретности. Но Тищенко делал это уже не будучи официально членом ни одной комиссии.

Кто такой Николай Тищенко? Николай Тищенко (также известный, как "Коля Котлета") - украинский политик, ресторатор, телеведущий. Народный депутат Украины IX сост. от 219-го избирательного округа. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". Уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из партии. Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Является владельцем сети столичных ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") основанной в 2007 году. Соучредитель ОО "Гильдия рестораторов и предприятий общественного питания". Неоднократный участник политических скандалов.

Напомним, что "охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем. В Сети также сообщают о том, что один из мужчин в форме даже обыскивал сумку Павлова. Сам Тищенко никак не прокомментировал это событие.

Народному депутату Николаю Тищенко в суде избрали меру пресечения. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля сроком на 2 месяца.

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