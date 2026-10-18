Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

Погодные условия стабилизируются, а осадки прекратятся на всей территории Украины.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-anomalnoe-teplo-kogda-temperatura-vzletit-a-dozhdi-prekratyatsya-10805126.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине до 25 октября

Где потеплеет до +22 градусов

Погода в Украине в течение следующей недели, с 19 по 25 октября, будет переменчивой, но теплой, временами с туманами и дождями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в первую половину недели будет преобладать довольно нестабильная погода вследствие прохождения атмосферных фронтов и влияния южного циклона. Пройдут дожди, на юге местами сильные.

видео дня

В то же время постепенно на фоне роста атмосферного давления и установления антициклональной циркуляции во второй половине недели и особенно на выходных погодные условия стабилизируются, а осадки прекратятся по всей территории Украины.

"Температурный фон в течение всего прогнозируемого периода ожидается значительно выше нормы, особенно в южных и восточных областях", - подчеркнул он.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине 19 октября

В понедельник территория Украины будет находиться под влиянием южного циклона. Поэтому в большинстве областей пройдут дожди, в южных и центральных регионах местами с грозой. В Одесской области вероятны сильные дожди.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем будет колебаться в диапазоне +11…+17 градусов.

Погода 19 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 20 октября

Во вторник дождливая погода сохранится в южных и западных областях Украины. В других регионах под влиянием юго-западной периферии антициклона существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днем ожидается в пределах +12…+17 градусов, в Крыму и Приазовье местами до +20 градусов.

Погода 20 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 21 октября

В среду небольшие кратковременные дожди пройдут местами в западных и восточных областях. На остальной территории страны сохранится погода без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

Погода 21 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине 22 октября

В четверг на большей части территории страны будет преобладать погода без осадков, лишь днем местами в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, днем ожидается в пределах +13…+18 градусов, в Крыму и Одесской области местами до +20 градусов.

Погода в Украине 23 октября

В пятницу ожидается теплая погода без осадков на всей территории Украины благодаря влиянию юго-западной периферии антициклона.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +6…+11 градусов, днем ожидается около +15…+20 градусов, в южной части и на Закарпатье местами +21…+22 градуса.

Погода в Украине 24 октября

В субботу под влиянием выступления антициклона в Украине продолжится период теплой и сухой погоды. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.

Погода в Украине 25 октября

В воскресенье антициклон продолжит доминировать над территорией Украины, поэтому в большинстве регионов ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ГСЧС предупреждали, что 18 октября густой туман накроет Киев и центральные регионы Украины, из-за чего условия на дорогах резко ухудшатся. Для столицы и четырех областей объявлен желтый уровень опасности.

Украинский гидрометеорологический центр сообщал, что до 19 октября погода в Украине будет более осенней и пасмурной из-за прохождения атмосферных фронтов, связанных с циклонической активностью над акваториями Черного и Азовского морей.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что со вторника-среды синоптическая обстановка в Украине стабилизируется, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред