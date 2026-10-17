Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

Спасатели отметили, что ухудшение видимости может затруднить движение транспорта.

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Где ожидается густой туман / фото: УНИАН

Кратко:

Густой туман накроет Киев и четыре области

Видимость снизится до 200–500 метров

Объявлен I уровень опасности, желтый

Густой туман накроет Киев и центральные регионы Украины, из-за чего условия на дорогах резко ухудшатся. Для столицы и четырех областей объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в ГСЧС.

Непогода затронет регионы не одновременно: сначала она придет в столицу, а затем распространится на центр страны.

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"В первой половине дня 17 октября туман охватит г. Киев, а ночью и утром 18 октября - Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области. Видимость составит 200–500 метров (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что ухудшение видимости может затруднить движение транспорта.

"Призываем водителей выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и включать противотуманные фары, а пешеходов - обязательно использовать светоотражающие элементы и быть внимательными на пешеходных переходах", - подчеркнули в ГСЧС.

Опасные погодные явления / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украинский гидрометеорологический центр сообщал, что погода в Украине 17–19 октября будет более осенней и пасмурной из-за прохождения атмосферных фронтов, связанных с циклонической активностью над акваториями Черного и Азовского морей.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что в Украине на выходных ожидается нестабильная погода с дождями, туманами и температурными контрастами между регионами. В некоторых областях возможны грозы, а воздух прогреется до +22 градусов.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что на следующей неделе синоптическая ситуация в Украине стабилизируется, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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