Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

Мария Николишин
17 октября 2026, 18:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Спасатели отметили, что ухудшение видимости может затруднить движение транспорта.
Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение
Где ожидается густой туман / фото: УНИАН

Кратко:

  • Густой туман накроет Киев и четыре области
  • Видимость снизится до 200–500 метров
  • Объявлен I уровень опасности, желтый

Густой туман накроет Киев и центральные регионы Украины, из-за чего условия на дорогах резко ухудшатся. Для столицы и четырех областей объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в ГСЧС.

Непогода затронет регионы не одновременно: сначала она придет в столицу, а затем распространится на центр страны.

видео дня

"В первой половине дня 17 октября туман охватит г. Киев, а ночью и утром 18 октября - Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области. Видимость составит 200–500 метров (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что ухудшение видимости может затруднить движение транспорта.

"Призываем водителей выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и включать противотуманные фары, а пешеходов - обязательно использовать светоотражающие элементы и быть внимательными на пешеходных переходах", - подчеркнули в ГСЧС.

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение
Опасные погодные явления / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украинский гидрометеорологический центр сообщал, что погода в Украине 17–19 октября будет более осенней и пасмурной из-за прохождения атмосферных фронтов, связанных с циклонической активностью над акваториями Черного и Азовского морей.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что в Украине на выходных ожидается нестабильная погода с дождями, туманами и температурными контрастами между регионами. В некоторых областях возможны грозы, а воздух прогреется до +22 градусов.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что на следующей неделе синоптическая ситуация в Украине стабилизируется, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится.

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода ГСЧС туман штормовое предупреждение новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

18:29Синоптик
Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

18:27Украина
Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

17:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Последние новости

19:28

Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёках

19:21

В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

19:10

Не все 147 миллионов: Эйдман объяснил, каких россиян нельзя уважатьмнение

19:05

Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе: кого ждут перемены

18:29

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
18:27

Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

18:23

"Обнуляйте сразу": россияне расстреляли пленных украинских бойцов на юге

17:55

"Убит горем": Брэд Питт получил сокрушительный удар от собственных детей

17:53

Напор воды в душе снова станет сильным: поможет обычный пакетВидео

Реклама
17:41

Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

17:25

Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустовВидео

17:08

Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ

17:08

"Больно и физически, и морально": Артур Логай сделал признание

16:43

Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала - детали

16:35

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:24

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

16:06

Что изменить в гардеробе к зиме 2027: 5 вещей прокачают стиль до неузнаваемостиВидео

15:56

Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

15:44

Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверьюВидео

15:42

РФ хочет усилить удары по западным областям Украины: чем будет бить враг

Реклама
15:17

Гороскоп на ноябрь 2026: кому Марс и Юпитер принесут любовь и деньгиВидео

15:11

Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться

15:03

Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили ещё шесть баллистических ракет

15:02

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

14:58

Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурсВидео

14:34

Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

14:26

Как замочить озимый чеснок перед посадкой: сколько соли нужно для обработки

14:23

Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

14:20

"Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременностиВидео

14:09

Пленка, контейнер или пакет: простое правило хранения продуктов в холодильнике

14:01

Почему сажать лучше поздно, чем рано: секрет шикарных тюльпанов весной

13:50

Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

13:49

Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

13:24

Гороскоп Таро на 19–25 октября: Тельцам — амбиции, Ракам — желания

13:16

Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

13:08

Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

13:06

"Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

12:59

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:51

Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

12:51

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

Реклама
12:36

РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

12:27

Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

12:07

Рецепт домашнего хлеба "Кирпичик" — выпекается всего 30 минут

12:06

Свежий укроп круглый год: как правильно посадить его на подоконникеВидео

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

11:52

На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"

11:25

Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

11:14

"Победа Украины должна продолжиться и в мирное время": Марианна Буданова получила диплом Школы стратегического архитектора

11:05

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

10:42

Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери — детали

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять