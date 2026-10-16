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Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

Руслана Заклинская
16 октября 2026, 17:09
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Выходные в Украине принесут перепады температур, дожди и туманы
Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября
Погода в Украине на выходных / Фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине 17 октября
  • В каких регионах прогнозируются дожди, туманы и грозы
  • Где на выходных температура воздуха поднимется до +22 градусов

В Украине на выходных, 17-18 октября, ожидается переменчивая погода с дождями, туманами и температурными контрастами между регионами. В некоторых областях возможны грозы, а воздух прогреется до +22 градусов. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие дни на погоду в Украине будут влиять тёплые и влажные воздушные массы с юго-востока и из Черноморского региона. В большинстве областей пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. Из-за высокой влажности в ряде регионов будут образовываться туманы.

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Погода в Украине 17 октября

В западных областях будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не прогнозируется. Местами возможен туман. Температура составит +3…+8 градусов ночью и +8…+13 градусов днем.

На севере страны ожидается облачная погода без осадков. Ночью температура составит +7…+12 градусов, днем - +12…+17 градусов.

В центральных областях ночью существенных осадков не предвидится, местами возможен туман. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Воздух прогреется до +12…+17 градусов.

На юге ночью будет преимущественно сухо, а утром и днем пройдут дожди. Местами ожидается туман. Температура ночью составит +6…+11 градусов, днем - +10…+15 градусов.

Теплее всего будет на востоке Украины. Существенных осадков не прогнозируется, хотя днем в Харьковской области местами возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +8…+13 градусов, а днем поднимется до +17…+22 градусов.

Погода в Украине 18 октября

В западных областях местами пройдут дожди, а на Буковине и в Прикарпатье днем возможны значительные осадки. Кое-где будет образовываться туман. Температура воздуха составит +6…+11 градусов ночью и +9…+15 градусов днем.

На севере дожди ожидаются в Киевской и Черниговской областях. В Сумской области преобладает сухая погода. Ночью будет +7…+12 градусов, днем - +12…+17 градусов.

В центральных регионах в течение суток будет облачно и дождливо. Днем местами возможны грозы, также прогнозируются туманы. Температура ночью составит +7…+12 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+21 градуса.

На юге Украины и в Крыму ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а в Крыму и Приазовье возможны грозы. Температура ночью составит +8…+13 градусов, днем - +13…+18 градусов.

В восточных областях ночью существенных осадков не ожидается, однако днём местами пройдёт дождь. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, днём - +16…+21 градус.

Погода в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявила, что 14 октября самые низкие температуры ожидаются в западных областях Украины. Она также отмечала, что максимальная температура +11–+15 прогнозируется в большинстве областей.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что погодные условия 16 октября будут находиться под влиянием циклоничности с центром над Азовским морем. Согласно прогнозу, циклоничность над Азовским морем принесет дожди в большинстве областей, наиболее ощутимые на Левобережье.

Также Диденко сообщила, что на выходных 17–18 октября прогнозируется облачная погода с периодическими дождями и туманами. По её словам, минимальная температура в западных областях днём будет достигать лишь +7…+11 градусов.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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