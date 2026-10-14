"Красная" магнитная буря охватит Землю: когда колебания достигнут уровня G1

Исследователи определили, насколько продолжительной будет геомагнитная буря.

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Прогноз геомагнитной активности на 14–16 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой силы будет магнитная буря в ближайшие 48 часов

Когда магнитные бури пойдут на спад

Из-за солнечных выбросов плазмы и потоков быстрого солнечного ветра Землю атакуют магнитные бури. Однако постепенно геомагнитная активность снижается. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Она сообщила, что после затяжного периода магнитных бурь уровня G2 14–15 октября ожидается новый геомагнитный шторм уровня G1. Он будет кратковременным, и уже к 16 октября ситуация стабилизируется.

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Магнитные бури 14–15 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Об этом свидетельствуют и данные meteoagent. Сегодня, 14 октября, К-индекс снизился до 3,7, то есть до зелёного уровня. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зелёном уровне. Солнечная вспышка С7 соответствует желтому уровню.

15 и 16 октября, по предварительным данным, К-индекс также останется на зеленом уровне, но при этом сам показатель будет снижаться до 3,3, а затем и до 1,7.

Геомагнитная активность 14–16 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;

Регулярном проветривание комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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