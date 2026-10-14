Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

"Красная" магнитная буря охватит Землю: когда колебания достигнут уровня G1

Анна Косик
14 октября 2026, 08:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Исследователи определили, насколько продолжительной будет геомагнитная буря.
Прогноз геомагнитной активности на 14–16 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы будет магнитная буря в ближайшие 48 часов
  • Когда магнитные бури пойдут на спад

Из-за солнечных выбросов плазмы и потоков быстрого солнечного ветра Землю атакуют магнитные бури. Однако постепенно геомагнитная активность снижается. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Она сообщила, что после затяжного периода магнитных бурь уровня G2 14–15 октября ожидается новый геомагнитный шторм уровня G1. Он будет кратковременным, и уже к 16 октября ситуация стабилизируется.

видео дня
Магнитные бури 14–15 октября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Об этом свидетельствуют и данные meteoagent. Сегодня, 14 октября, К-индекс снизился до 3,7, то есть до зелёного уровня. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находится на зелёном уровне. Солнечная вспышка С7 соответствует желтому уровню.

15 и 16 октября, по предварительным данным, К-индекс также останется на зеленом уровне, но при этом сам показатель будет снижаться до 3,3, а затем и до 1,7.

Геомагнитная активность 14–16 октября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить самочувствие. Речь идет о:

  • ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;
  • Регулярном проветривание комнаты.

Еще новости:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ применила рекордное количество "Цирконов": мониторы предупредили об опасности

РФ применила рекордное количество "Цирконов": мониторы предупредили об опасности

09:04Украина
Starlink ограничили на скорости свыше 160 км/ч, сорван ряд миссий - Стрененко

Starlink ограничили на скорости свыше 160 км/ч, сорван ряд миссий - Стрененко

08:39Украина
"Красная" магнитная буря охватит Землю: когда колебания достигнут уровня G1

"Красная" магнитная буря охватит Землю: когда колебания достигнут уровня G1

08:28Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Как закрепить крючки на шторах: ошибка, из-за которой образуются неровные складки

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известно

Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 14 октября

Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 14 октября

Последние новости

09:04

РФ применила рекордное количество "Цирконов": мониторы предупредили об опасности

08:39

Starlink ограничили на скорости свыше 160 км/ч, сорван ряд миссий - Стрененко

08:28

"Красная" магнитная буря охватит Землю: когда колебания достигнут уровня G1

07:59

Исчез свет, графики не действуют: в Киеве ввели аварийные отключения

07:57

Удар РФ по многоэтажке в Киеве: число жертв растет, среди раненых — ребенокФото

Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и СШАВыборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США
07:24

Взрывы в Балаково: дроны могли поразить дата-центр "Сбербанка" за $1 млрд

06:17

РФ ударила баллистикой: взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Днепре

05:58

Гороскоп на завтра, 15 октября: Ракам — удача, Стрельцам — разочарование

05:37

Грибы больше не будут водянистыми: секрет правильного приготовления шампиньоновВидео

Реклама
05:02

Выдерживает морозы до -10 °C: какое растение посадить на кладбище вместо хризантем

04:44

Что положить в машину перед похолоданием: 5 важных вещей для каждого водителя

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня с рыбой за 47 с

03:30

Саженцы с открытой корневой системой: сколько они могут ждать посадки

02:57

Универсальное средство для мытья пола и кухни из того, что есть дома

01:52

Десятки раненых, жертвы и пожар на месте прилета: детали удара РФ по КиевуФото

00:55

Можно ли замораживать яблоки: неожиданный ответ сразит даже опытных хозяекВидео

00:02

Как остановить массированные атаки РФ: комбат ВСУ раскрыл ключевое решение

13 октября, вторник
23:18

Ракетный удар по Киеву: есть погибший и много раненых, людей спасают из горящей многоэтажки

23:00

Три знака зодиака станут счастливее: кому предстоят приятные перемены

22:56

Путин с Трампом хотят "дожать Украину": генерал предупредил о худшем сценарии

Реклама
22:38

"Харизматичный военный лидер" с перспективами: что пишет Al Jazeera о Кирилле Буданове

22:34

"Решили пожить отдельно": Майкл Дуглас рассказал, как едва не потерял Кэтрин Зету-Джонс

22:22

Радиаторы заработают на полную: одна ошибка мешает быстро согреть весь домВидео

22:19

Россия готовит новый опасный удар по Украине: названы цели и сроки атаки

21:51

Тест на IQ: нужно найти цифру 6 среди девяток за 9 секунд

21:35

Выбор крема для лица в отопительный сезон: на что обратить внимание на этикетке

21:26

Чуть не умерла сама и потеряла дочь: в семье Ирины Федишин случилось горе

21:01

США не предупредили Украину об ударе баллистики РФ: в Politico узнали причину

20:45

Финал 2026 года изменит всё: 4 знака зодиака, которых ждёт прорыв

20:31

Украина готова к переговорам, но есть условие для РФ: заявление Зеленского

20:19

Альтернатива дорогостоящим удобрениям: какой сидерат стоит посеять до конца октября

20:13

Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук — что известноФото

20:03

Почему раньше женщины носили косу: вот что на самом деле означала эта прическа

19:56

Потускневшие шторы снова станут белоснежными: простой способ без лишних затратВидео

19:55

Как будут выключать свет 14 октября: Укрэнерго опубликовало новые графики

19:42

Зачем выкапывать герань осенью и подвешивать корнями вверх — бабушкин метод

19:26

Прекратили ли США передавать разведданные Украине — Трамп выступил с заявлением

19:17

В России масштабно пылает крупный завод: площадь пожара выросла до 9000 м²Фото

19:10

Трамп на грани импичмента: Андрусив объяснил, как Конгресс может отстранить президента СШАмнение

18:56

РФ может нанести ракетный удар в течение 48 часов: мониторы назвали цели

Реклама
18:54

В США "кастинг" на место преемника Трампа: названы вероятные кандидатуры

18:41

"Россию ждет тяжелая зима": военный рассказал о показательном ударе ВСУ

18:26

Плита будет сиять чистотой: с хитрым трюком старый жир больше не проблемаВидео

18:25

Спатифиллум снова покроется белыми цветами: что нужно сделать в октябре

18:10

Почему не стоит отжимать чайный пакетик: неприятный секрет внутри чашки

17:49

Какие зубчики чеснока дадут лучший урожай: "золотое" правило, о котором знают не всеВидео

17:48

Что нужно успеть сделать в саду до середины октября: 4 важных дела

17:47

"Такие злые": дочь путиниста Киркорова публично сорвалась из-за внешности

17:33

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись сразу на трёх ключевых участках фронта

17:27

Лишняя нагрузка или развитие: стоит ли учить ребенка двум языкам одновременно

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять