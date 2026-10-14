Удар РФ по многоэтажке в Киеве: число жертв растет, среди раненых - ребенок

Атака на столицу унесла жизни людей в нежилом здании и многоэтажном жилом доме.

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В ГСЧС рассказали о последствиях атаки РФ на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

В Киеве из-за обстрелов РФ погибли три человека

Пострадал 21 житель, включая одного ребенка

Спасатели ликвидируют последствия в трех районах

В Киеве три человека погибли в результате российских обстрелов, продолжается ликвидация последствий в трех районах столицы. Об этом утром 14 октября сообщили в ГСЧС.

В частности, на месте вражеского удара по многоэтажке в Деснянском районе пожарные ликвидировали пожар на площади 400 кв.м.

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"Число пострадавших увеличивается, люди продолжают обращаться за помощью. Обнаружены тела двух погибших людей", - говорится в сообщении.

Удалось спасти 16 жителей дома. 21 человек пострадал, в том числе 1 ребенок. Продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте происшествия работают психологи Главного управления, уже оказавшие помощь 110 людям.

По другому адресу в Днепровском районе в результате повторной атаки возник пожар в недействующем здании.

Загорелся газон на стадионе в Дарницком районе - пожарные ликвидировали возгорание.

В Шевченковском районе в результате попадания в одноэтажное недействующее здание произошло незначительное возгорание. Пожар оперативно ликвидирован.

Также в Голосеевском районе зафиксировано попадание в нежилое здание. К сожалению, один человек погиб, еще один пострадал.

Атака на Киев 13-14 октября 2026 - что известно

Как писал Главред, вечером 13 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Перед ударом воздушная тревога не была объявлена заблаговременно. По словам советника президента Дмитрия Литвина, предупреждения от партнеров о запусках баллистических ракет по Киеву не поступало. По его словам, военные и службы выясняют причины.

В Деснянском районе Киева зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки возник пожар.

Кроме того, в Деснянском районе в результате российского удара загорелось складское здание. В Дарницком районе обломки упали на территорию стадиона, в результате чего загорелся газон.

Известно о 21 раненом в результате атаки врага, среди них восьмилетний ребенок, два человека погибли.

16 человек находятся в стационарах городских больниц, уточнил столичный градоначальник. Из них четверо находятся в критическом состоянии.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Утром 14 октября в Киеве снова прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики. Оккупанты ударили по нескольким энергообъектам столицы.

В Киеве из-за атаки врага введены аварийные отключения света в пяти районах, сообщили в ДТЭК. Обесточение зафиксировано в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов.

Стабилизационные графики там временно бездействуют, энергетики работают над возвращением света.

Россия готовит новый опасный удар по Украине - мониторы

Россия может нанести новые удары по Украине баллистическими ракетами и реактивными беспилотниками в ближайшие дни. Под угрозой оказался ряд регионов, в частности Киев и западные области.

По данным мониторингового канала єРадар, в течение следующих двух суток существует повышенная угроза применения баллистического вооружения, в частности ракет "Циркон". Российские войска могут использовать около 30 баллистических ракет для нанесения ударов по объектам в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в ближайшие несколько дней оккупанты могут атаковать объекты в западных регионах Украины с помощью реактивных беспилотников.

Для подготовки к атакам Россия доставила дополнительную партию реактивных беспилотников в Крым и российский Орел. Общее количество этих дронов составляет около 200 единиц.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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