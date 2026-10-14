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Десятки раненых, жертвы и пожар на месте прилета: детали удара РФ по Киеву

Алексей Тесля
14 октября 2026, 01:52
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Поисково-спасательная операция в доме, куда попала вражеская ракета, продолжается.
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РФ ударила по Киеву баллистикой / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Возросло число раненых в результате удара РФ по Киеву
  • Тушение пожара и спасательная операция продолжаются

Стали известны подробности удара страны-агрессора РФ по Киеву баллистическими ракетами.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, уже известно о 21 раненом в результате атаки врага, среди них восьмилетний ребенок, два человека погибли.

видео дня

16 человек находятся в стационарах городских больниц, уточнил столичный градоначальник. Из них четверо находятся в критическом состоянии.

"Поисково-спасательная операция в доме, куда попала вражеская ракета, продолжается", - написал он.

  • Удар РФ по Киеву
    Удар РФ по Киеву ГСЧС
  • Удар РФ по Киеву
    Удар РФ по Киеву ГСЧС
  • Удар РФ по Киеву
    Удар РФ по Киеву ГСЧС
  • Удар РФ по Киеву
    Удар РФ по Киеву ГСЧС
  • Удар РФ по Киеву
    Удар РФ по Киеву ГСЧС
  • Удар РФ по Киеву
    Удар РФ по Киеву ГСЧС
  • Удар РФ по Киеву
    Удар РФ по Киеву ГСЧС
  • Удар РФ по Киеву
    Удар РФ по Киеву ГСЧС

Подробности удара РФ по Киеву

В Государственной службе по чрезвычайнм ситуациям уточнили, что в Деснянском районе Киева враг нанес удар по жилой многоэтажке. В результате возник пожар в квартирах с 1 по 8 этажа, уточняется информация о степени разрушений и пострадавших.

По другому адресу вражеские обстрелы вызвали пожар складского здания. Тушение продолжается. В Дарницком районе произошло возгорание газона на территории стадиона.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажная многоэтажка в Дарницком районе. В результате удара по жилому дому погибла женщина.

Напомним, мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистики, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы. В Оболонском районе было зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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