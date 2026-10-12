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Дрон попал в 25-этажку в Киеве: погибла женщина, есть пострадавшие

Мария Николишин
12 октября 2026, 19:53обновлено 12 октября, 20:30
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Попадание зафиксировано в жилом доме в Дарницком районе, на место направляются экстренные службы.
Дрон попал в 25-этажку в Киеве: погибла женщина, есть пострадавшие
Дрон попал в дом в Киеве / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Дрон РФ попал в 25-этажный дом в Киеве
  • Удар пришелся на уровень 12–16 этажей
  • Есть погибшая и пострадавшие

Страна-агрессор Россия нанесла удар по жилой инфраструктуре Киева с помощью дрона. Под удар попала 25-этажка в Дарницком районе. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Он подчеркнул, что в Дарницком районе зафиксировано попадание БПЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 12–16 этажей.

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"Также горят автомобили во дворе дома. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

Позже мэр сообщил, что в Дарницком районе, где БПЛА попал в многоэтажку, предварительно четыре человека пострадали.

"Медики проводят осмотр", - подчеркнул он.

В то же время в КМВА заявили, что, к сожалению, в результате удара по жилому дому погибла женщина.

В 20:27 Кличко написал, что число пострадавших в Киеве возросло до 11. Троих раненых медики госпитализировали.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Россия может усилить волновые атаки на города Украины

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

По его словам, враг накапливает ударные дроны, но ограниченные производственные возможности не позволяют ему ежедневно проводить масштабные комбинированные обстрелы.

"Поддерживать такой высокий темп они не смогут. Если говорить о массированных комбинированных ударах - с применением баллистики, "Шахедов" и "Гераней" - устраивать их день за днем у врага сейчас нет возможности. Россияне могут устроить террор в крупном городе лишь на сутки-две", - считает он.

Дрон попал в 25-этажку в Киеве: погибла женщина, есть пострадавшие
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия утром 12 октября атаковала Харьков ударным беспилотником. Попадание вражеского дрона зафиксировано в Киевском районе города. Пострадали 12 человек, из них 1 ребенок.

Днем 12 октября российские оккупационные войска атаковали Днепр и область. Загорелся один из этажей торгового центра. В результате вражеского удара погиб один человек.

В середине дня 11 октября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по частному сектору Немишлянского района Харькова. Попадания были зафиксированы на территории СТО рядом с жилыми домами. В результате атаки возник пожар.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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