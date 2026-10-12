"Масштабные разрушения": Россия ударила дроном по многоэтажке в Харькове

Враг вновь цинично обстрелял гражданский объект.

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В Харькове дрон попал в жилой дом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео (иллюстративный)

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Россия атаковала Харьков ударным дроном

В результате удара зафиксированы разрушения на верхних этажах многоэтажного дома

Страна-агрессор Россия утром 12 октября атаковала Харьков ударным беспилотником. Попадание вражеского дрона зафиксировано в Киевском районе города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, удар пришелся непосредственно по многоэтажному дому, есть значительные разрушения на верхних этажах.

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Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил вражеский удар по городу. По его словам, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

"Устанавливаем все обстоятельства", - добавил он.

В 09:05 Игорь Терехов сообщил, что в результате удара вражеского "Шахеда" по многоэтажке, в одном из подъездов разрушены этажи с 7-го по 9-й. На месте пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В 09:27 Олег Синегубов заявил, что на месте удара медики оказали помощь женщинам 74 и 80 лет, мужчинам 36 и 74 лет и 10-летнему мальчику. Работа экстренных служб продолжается.

Кроме этого, в Киевском районе Харькова зафиксировали еще одно попадание. Враг попал в здание спортивного заведения. Пока здесь обращений к медикам не было.

Россия готовит новые волны атак на города Украины

Главред писал, что по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Российские войска уже используют реактивные беспилотники не только для ударов по Киеву и Киевской области. Среди других городов, подвергающихся атакам, - Харьков, Одесса, Херсон, Сумы, Славянск и Краматорск. По оценке военного, противник может использовать подобную тактику и дальше, выбирая приоритетные направления.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Напомним, Главред писал, что в середине дня 11 октября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по частному сектору Немишлянского района Харькова.

Ранее, днем 5 октября, Россия атаковала Харьков как минимум тремя КАБами. Зафиксированы попадания в Слободском районе города. Известно о пожаре на складских помещениях и повреждении жилых домов.

Накануне стало известно, что Россия днём 2 октября атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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