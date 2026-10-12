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"Масштабные разрушения": Россия ударила дроном по многоэтажке в Харькове

Анна Косик
12 октября 2026, 09:04
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Враг вновь цинично обстрелял гражданский объект.
В Харькове дрон попал в жилой дом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео (иллюстративный)

Главное:

  • Россия атаковала Харьков ударным дроном
  • В результате удара зафиксированы разрушения на верхних этажах многоэтажного дома

Страна-агрессор Россия утром 12 октября атаковала Харьков ударным беспилотником. Попадание вражеского дрона зафиксировано в Киевском районе города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, удар пришелся непосредственно по многоэтажному дому, есть значительные разрушения на верхних этажах.

видео дня

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил вражеский удар по городу. По его словам, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

"Устанавливаем все обстоятельства", - добавил он.

В 09:05 Игорь Терехов сообщил, что в результате удара вражеского "Шахеда" по многоэтажке, в одном из подъездов разрушены этажи с 7-го по 9-й. На месте пожар. На данный момент известно о пяти пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В 09:27 Олег Синегубов заявил, что на месте удара медики оказали помощь женщинам 74 и 80 лет, мужчинам 36 и 74 лет и 10-летнему мальчику. Работа экстренных служб продолжается.

Кроме этого, в Киевском районе Харькова зафиксировали еще одно попадание. Враг попал в здание спортивного заведения. Пока здесь обращений к медикам не было.

Россия готовит новые волны атак на города Украины

Главред писал, что по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Российские войска уже используют реактивные беспилотники не только для ударов по Киеву и Киевской области. Среди других городов, подвергающихся атакам, - Харьков, Одесса, Херсон, Сумы, Славянск и Краматорск. По оценке военного, противник может использовать подобную тактику и дальше, выбирая приоритетные направления.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Напомним, Главред писал, что в середине дня 11 октября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по частному сектору Немишлянского района Харькова.

Ранее, днем 5 октября, Россия атаковала Харьков как минимум тремя КАБами. Зафиксированы попадания в Слободском районе города. Известно о пожаре на складских помещениях и повреждении жилых домов.

Накануне стало известно, что Россия днём 2 октября атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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