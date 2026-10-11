Россия атаковала Ивано-Франковщину: погибли и получили ранения военные

Кратко:
- Россия атаковала Ивано-Франковскую область с помощью БПЛА
- Погибли три человека, ещё трое получили ранения
- Повреждены здание и гражданская инфраструктура
11 октября российские войска атаковали Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. В результате атаки погибли три человека. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
По словам главы ОВА, в результате российского удара повреждено одно здание. Информация о других последствиях атаки уточняется. На месте работают соответствующие службы и специалисты.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил гибель трех человек и повреждение гражданской инфраструктуры. Он призвал жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги и не находиться на улице во время опасности.
Он добавил, что ещё трое человек получили ранения в результате вражеской атаки. На месте удара уже работают соответствующие службы, а жителям помогут закрыть выбитые окна.
"К сожалению, в результате удара по Ивано-Франковску у нас три погибших. Погибшие - военнослужащие. Вечная память! Соболезнования родным", - сказал Марцинкив.
По его словам, со завтрашнего дня пострадавшие жители и предприниматели смогут подавать заявления на получение помощи в ЦНАП. Компенсации предусмотрены программой "еВосстановление" и городской программой поддержки.
"В очередной раз призываю всех реагировать на воздушные тревоги и не пренебрегать безопасностью. Берегите себя!" - подчеркнул Марцинкив.
Онищук также призвала жителей не приближаться к обломкам беспилотников и другим подозрительным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться самостоятельно перемещать. В случае обнаружения таких предметов необходимо немедленно сообщить в экстренные службы.
Зачем Россия атакует украинские города - мнение военного
Россия пытается посеять хаос в Украине и оказать влияние на украинское руководство посредством террора против гражданского населения. Кремль рассчитывает, что массированные удары по крупным городам спровоцируют недовольство граждан и политическую нестабильность, заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.
"Россияне из года в год с помощью террора против гражданского населения пытаются оказать влияние на наше руководство. Мол, нанесем тяжелый удар по Киеву, и начнется бунт, который приведет к перевороту", - отметил военный.
По его словам, Москва стремится заставить Украину принимать выгодные для России решения. В то же время эти попытки, по мнению командира, не принесут ожидаемого результата.
"Они не понимают нашего менталитета, не могут ничего сделать на линии фронта, поэтому терроризируют крупные города и стремятся создать хаос. А тем временем страна адаптируется к сложным реалиям жизни", - подытожил "Лука".
Удары РФ по Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, мэр Игорь Терехов заявил, что в результате удара КАБами по Харькову один человек погиб и несколько человек получили ранения. Терехов отметил, что разрушение двух частных домов произошло в Немишлянском районе рядом с СТО.
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об ударах беспилотников по городу Самару и возгорании сельскохозяйственной техники. Ганжа уточнил, что повторная атака по Самару привела к возгоранию складов с техникой.
Впоследствии Коваленко сообщил, что Россия нарушила энергетическое перемирие ударом по ТЭЦ в Харькове. Коваленко отметил, что удар по ТЭЦ в Харькове произошел после заявления об энергетическом перемирии.
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О персоне: Руслан Марцинкив
Руслан Марцинкив - украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии "Всеукраинское объединение "Свобода"". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.
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