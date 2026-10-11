Россия атаковала Ивано-Франковщину: погибли и получили ранения военные

Местные власти готовят помощь жителям, чье имущество пострадало.

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Удар по Ивано-Франковской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Кратко:

Россия атаковала Ивано-Франковскую область с помощью БПЛА

Погибли три человека, ещё трое получили ранения

Повреждены здание и гражданская инфраструктура

11 октября российские войска атаковали Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. В результате атаки погибли три человека. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

По словам главы ОВА, в результате российского удара повреждено одно здание. Информация о других последствиях атаки уточняется. На месте работают соответствующие службы и специалисты.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил гибель трех человек и повреждение гражданской инфраструктуры. Он призвал жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги и не находиться на улице во время опасности.

Он добавил, что ещё трое человек получили ранения в результате вражеской атаки. На месте удара уже работают соответствующие службы, а жителям помогут закрыть выбитые окна.

"К сожалению, в результате удара по Ивано-Франковску у нас три погибших. Погибшие - военнослужащие. Вечная память! Соболезнования родным", - сказал Марцинкив.

По его словам, со завтрашнего дня пострадавшие жители и предприниматели смогут подавать заявления на получение помощи в ЦНАП. Компенсации предусмотрены программой "еВосстановление" и городской программой поддержки.

"В очередной раз призываю всех реагировать на воздушные тревоги и не пренебрегать безопасностью. Берегите себя!" - подчеркнул Марцинкив.

Онищук также призвала жителей не приближаться к обломкам беспилотников и другим подозрительным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться самостоятельно перемещать. В случае обнаружения таких предметов необходимо немедленно сообщить в экстренные службы.

Зачем Россия атакует украинские города - мнение военного

Россия пытается посеять хаос в Украине и оказать влияние на украинское руководство посредством террора против гражданского населения. Кремль рассчитывает, что массированные удары по крупным городам спровоцируют недовольство граждан и политическую нестабильность, заявил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

"Россияне из года в год с помощью террора против гражданского населения пытаются оказать влияние на наше руководство. Мол, нанесем тяжелый удар по Киеву, и начнется бунт, который приведет к перевороту", - отметил военный.

По его словам, Москва стремится заставить Украину принимать выгодные для России решения. В то же время эти попытки, по мнению командира, не принесут ожидаемого результата.

"Они не понимают нашего менталитета, не могут ничего сделать на линии фронта, поэтому терроризируют крупные города и стремятся создать хаос. А тем временем страна адаптируется к сложным реалиям жизни", - подытожил "Лука".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мэр Игорь Терехов заявил, что в результате удара КАБами по Харькову один человек погиб и несколько человек получили ранения. Терехов отметил, что разрушение двух частных домов произошло в Немишлянском районе рядом с СТО.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об ударах беспилотников по городу Самару и возгорании сельскохозяйственной техники. Ганжа уточнил, что повторная атака по Самару привела к возгоранию складов с техникой.

Впоследствии Коваленко сообщил, что Россия нарушила энергетическое перемирие ударом по ТЭЦ в Харькове. Коваленко отметил, что удар по ТЭЦ в Харькове произошел после заявления об энергетическом перемирии.

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О персоне: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив - украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии "Всеукраинское объединение "Свобода"". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

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