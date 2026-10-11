Более 6 тысяч 'Гераней' в запасе РФ: комбат ВСУ раскрыл план врага

Военный подчеркивает, что Украина адаптируется к условиям войны, а расчеты России могут не оправдаться.

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Комбат с позывным "Лука" раскрыл коварный план Кремля / Коллаж: Главред, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада, УНИАН

Ключевые тезисы комбата:

Россия рассчитывает, что усиление атак дестабилизирует ситуацию в Украине

РФ надеется спровоцировать хаос и беспорядки в Украине

Украинские военные модернизируют дроны-перехватчики

Россия продолжает наращивать производство ударных БПЛА "Герань" и может активно применять их для атак на Украину. В то же время украинские военные модернизируют дроны-перехватчики, чтобы эффективнее противодействовать воздушным угрозам. Об этом в интервью Главреду рассказал командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука".

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия накопила более 6 тысяч дронов-камикадзе "Герань". В то же время журналисты The Washington Post сообщали, что только в течение августа российские войска использовали 2800 таких реактивных беспилотников.

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По словам Владимира, Россия наладила массовое производство "Гераней", поэтому располагает значительным количеством таких беспилотников и может активно применять их для нанесения ударов по Украине.

"Террор для врага - один из немногих рычагов давления на гражданское население. Противник полагает, что усиление атак дестабилизирует ситуацию в Украине, однако ошибается", - отметил командир.

Он подчеркнул, что Россия пытается достичь этой цели из года в год, однако украинское общество продолжает адаптироваться к условиям войны. В то же время украинские военные совершенствуют дроны-перехватчики, чтобы эффективнее уничтожать российские беспилотники.

Зачем Россия атакует украинские города

По оценке Владимира, главная цель российских ударов - вызвать хаос и оказать давление на украинское руководство посредством террора против гражданского населения.

"Россияне из года в год с помощью террора против гражданского населения пытаются оказать влияние на наше руководство. Мол, нанесем тяжелый удар по Киеву, и начнется бунт, который приведет к перевороту", - пояснил военный.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Он добавил, что российское руководство рассчитывает таким образом заставить Украину принимать выгодные для Москвы решения. По мнению командира, эти попытки не принесут ожидаемого результата.

"Они не понимают нашего менталитета, не могут ничего сделать на линии фронта, поэтому терроризируют крупные города и стремятся создать хаос. А тем временем страна адаптируется к сложным реалиям жизни", - подытожил Владимир.

Какие цели РФ выбрала для атак - мнение эксперта

Россия может в ближайшие дни повторить массированную атаку на Украину, поскольку располагает запасом ракет и других средств поражения как минимум для двух-трех подобных ударов. Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов. По его оценке, российская армия накапливала вооружение в течение месяца.

"Я думаю, что они могут повторить это, потому что накапливали ресурсы целый месяц и, в принципе, у них есть запас как минимум на 2–3 таких удара", - отметил Жданов.

По словам эксперта, на подготовку следующей массированной атаки российским войскам может потребоваться всего три-четыре суток. Он считает, что Россия начала осеннюю кампанию ударов по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре, поэтому следующими целями могут стать энергетические объекты.

Среди возможных целей Жданов назвал энергетическую инфраструктуру Киевской области, в частности силовую подстанцию, которая обеспечивает связь столицы с атомной электростанцией, а также тепловые электростанции.

Российские "Герани" - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударах по ряду важных военных объектов противника. В Генштабе подчеркнули, что уничтожено 6 ретрансляторов "Гераней" в Крыму.

The Telegraph зафиксировал создание полигона для реактивных БПЛА вблизи села Цимбулово в Орловской области и накопление более ста летательных аппаратов. На спутниковых снимках видны 16 пусковых установок и более 100 дронов на открытой площадке.

Институт изучения войны (ISW) констатировал, что Россия совершенствует реактивные "Герани" для обхода украинской ПВО и концентрации ударов. В отчете также указано на риск ударов по энергетике в ходе зимней кампании 2026–2027 годов и подчеркнута необходимость дешевых средств перехвата.

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О персоне: комбат "Лука" Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО. Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил. Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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