РФ расширила базу реактивных дронов: 100 "Гераней" заметили в 180 км от границы

О чем пишет The Telegraph:
- РФ развернула базу реактивных дронов возле села Цимбулово
- Спутниковые снимки зафиксировали 16 пусковых установок
- Более 100 БПЛА хранятся на объекте под открытым небом
Страна-агрессор Россия превратила пустующие сельскохозяйственные угодья возле села Цимбулово в Орловской области в укомплектованный полигон для запуска реактивных беспилотников по Украине - спутниковые снимки зафиксировали там 16 пусковых установок и более сотни готовых к применению дронов. Объект фактически стал центром российской кампании по применению реактивных ударных БПЛА, сообщает The Telegraph.
Темпы строительства оказались сжатыми. Первые признаки активности на полигоне аналитики заметили в начале лета - тогда там появились фундаменты под пусковые установки. Ещё через месяц наблюдатели насчитали десять смонтированных конструкций, а к августу их количество выросло до 16.
Более 100 беспилотников хранились на территории под открытым небом уже в снаряжённом состоянии. Вокруг аналитики обнаружили и значительное количество солнечных панелей - они должны обеспечить бесперебойную работу объекта даже при отключении электроэнергии.
Самый крупный дрон серии разгоняется до 600 км/ч
Самым серьёзным вызовом для украинской противовоздушной обороны авторы материала называют применение реактивных "Герань-5". Это наиболее крупный аппарат линейки, который запускают именно из села Цимбулово: он несёт 90-килограммовую боевую часть на расстояние более 900 километров и разгоняется примерно до 600 километров в час.
Оттуда же взлетает и предыдущая модификация - "Герань-4". Она меньше по размерам и несколько медленнее, однако её показатель около 450 километров в час также остаётся угрожающим для средств перехвата.
По данным издания, на полигоне размещена одна пусковая установка под "Герань-5" и шесть - под "Герань-4". Кроме того, там сохранились более старые конструкции для "Герань-2" и "Герань-3".
Данные мониторинговых групп расходятся
Оценки структуры площадки различаются. Украинский мониторинговый канал Strategic Aviation, чьи спутниковые снимки цитировали Militarnyi и United24 Media, приводил иную пропорцию: из 16 установок, смонтированных примерно за месяц, десять предназначены для "Герань-5" и шесть - для "Герань-4".
Расходятся источники и в оценке возраста самого объекта. По информации Business Insider со ссылкой на компанию спутниковой разведки Vantor, строительство в Цимбулово стартовало ещё в сентябре 2024 года, а удлинённые 85-метровые направляющие для реактивных аппаратов начали возводить в конце декабря 2025-го. Длина таких рельсов примерно втрое превышает те, что используются для обычных ударных БПЛА.
Цимбулово - одна из двух известных площадок, инфраструктура которых приспособлена под новые модификации "Герани". Вторая расположена в оккупированном Донецке. От украинской границы полигон в Орловской области отделяют примерно 175–180 километров.
Воздушные атаки РФ - новости
Как писал Главред, истребители миссии воздушной полиции НАТО уничтожили беспилотник, который в ночь на 15 сентября нарушил воздушное пространство Литвы - аппарат зашёл на территорию страны со стороны Беларуси. Это первый боевой перехват такого рода в истории страны.
В ночь на 15 сентября Киеве и некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. В столице есть попадание в складские помещения и АЗС. Пострадали люди.
В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия атаковала КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области. В результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.
Утром 12 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.
Страна-агрессор Россия может в ближайшие дни нанести новый массированный удар по Украине, причем под угрозой может оказаться не только Киев, но и города на западе страны - в частности, Львов и Ивано-Франковск. Об этом предупредили мониторы 14 сентября.
РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине - "Флеш"
У Украины есть около полугода, чтобы создать собственные недорогие ракеты-перехватчики, способные противостоять новому типу российских малых крылатых ракет. Об этом заявил внештатный советник Президента по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Radio NV.
Логика противника, по словам эксперта, строится на опережении: в Москве рассчитывают, что столица вскоре будет прикрыта новым классом средств ПВО, и уже готовят то, что сможет обойти эти средства.
"Россияне также понимают, что у нас сейчас будут реактивные перехватчики и мы закроем Киев. Но они сейчас работают над созданием и делают ставку на следующую итерацию. Это уже маленькие крылатые дешевые ракеты", - отметил "Флеш".
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Об источнике: The Telegraph
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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