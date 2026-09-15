РФ расширила базу реактивных дронов: 100 "Гераней" заметили в 180 км от границы

Аналитики зафиксировали на полигоне в Орловской области солнечные панели, которые должны питать объект даже во время обесточивания.

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База дронов в Орловской области РФ / Коллаж: Главред, фото: telegraph.co.uk

О чем пишет The Telegraph:

РФ развернула базу реактивных дронов возле села Цимбулово

Спутниковые снимки зафиксировали 16 пусковых установок

Более 100 БПЛА хранятся на объекте под открытым небом

Страна-агрессор Россия превратила пустующие сельскохозяйственные угодья возле села Цимбулово в Орловской области в укомплектованный полигон для запуска реактивных беспилотников по Украине - спутниковые снимки зафиксировали там 16 пусковых установок и более сотни готовых к применению дронов. Объект фактически стал центром российской кампании по применению реактивных ударных БПЛА, сообщает The Telegraph.

Темпы строительства оказались сжатыми. Первые признаки активности на полигоне аналитики заметили в начале лета - тогда там появились фундаменты под пусковые установки. Ещё через месяц наблюдатели насчитали десять смонтированных конструкций, а к августу их количество выросло до 16.

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Более 100 беспилотников хранились на территории под открытым небом уже в снаряжённом состоянии. Вокруг аналитики обнаружили и значительное количество солнечных панелей - они должны обеспечить бесперебойную работу объекта даже при отключении электроэнергии.

Спутниковый снимок новой базы для запуска реактивных БПЛА россиян в Орловской области / telegraph.co.uk

База для запуска "Гераней" была построена в короткие сроки / telegraph.co.uk

Самый крупный дрон серии разгоняется до 600 км/ч

Самым серьёзным вызовом для украинской противовоздушной обороны авторы материала называют применение реактивных "Герань-5". Это наиболее крупный аппарат линейки, который запускают именно из села Цимбулово: он несёт 90-килограммовую боевую часть на расстояние более 900 километров и разгоняется примерно до 600 километров в час.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Оттуда же взлетает и предыдущая модификация - "Герань-4". Она меньше по размерам и несколько медленнее, однако её показатель около 450 километров в час также остаётся угрожающим для средств перехвата.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

По данным издания, на полигоне размещена одна пусковая установка под "Герань-5" и шесть - под "Герань-4". Кроме того, там сохранились более старые конструкции для "Герань-2" и "Герань-3".

Данные мониторинговых групп расходятся

Оценки структуры площадки различаются. Украинский мониторинговый канал Strategic Aviation, чьи спутниковые снимки цитировали Militarnyi и United24 Media, приводил иную пропорцию: из 16 установок, смонтированных примерно за месяц, десять предназначены для "Герань-5" и шесть - для "Герань-4".

Расходятся источники и в оценке возраста самого объекта. По информации Business Insider со ссылкой на компанию спутниковой разведки Vantor, строительство в Цимбулово стартовало ещё в сентябре 2024 года, а удлинённые 85-метровые направляющие для реактивных аппаратов начали возводить в конце декабря 2025-го. Длина таких рельсов примерно втрое превышает те, что используются для обычных ударных БПЛА.

Цимбулово - одна из двух известных площадок, инфраструктура которых приспособлена под новые модификации "Герани". Вторая расположена в оккупированном Донецке. От украинской границы полигон в Орловской области отделяют примерно 175–180 километров.

Воздушные атаки РФ - новости

Как писал Главред, истребители миссии воздушной полиции НАТО уничтожили беспилотник, который в ночь на 15 сентября нарушил воздушное пространство Литвы - аппарат зашёл на территорию страны со стороны Беларуси. Это первый боевой перехват такого рода в истории страны.

В ночь на 15 сентября Киеве и некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. В столице есть попадание в складские помещения и АЗС. Пострадали люди.

В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия атаковала КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области. В результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.

Утром 12 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

Страна-агрессор Россия может в ближайшие дни нанести новый массированный удар по Украине, причем под угрозой может оказаться не только Киев, но и города на западе страны - в частности, Львов и Ивано-Франковск. Об этом предупредили мониторы 14 сентября.

РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине - "Флеш"

У Украины есть около полугода, чтобы создать собственные недорогие ракеты-перехватчики, способные противостоять новому типу российских малых крылатых ракет. Об этом заявил внештатный советник Президента по технологическим вопросам, эксперт в области технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Radio NV.

Логика противника, по словам эксперта, строится на опережении: в Москве рассчитывают, что столица вскоре будет прикрыта новым классом средств ПВО, и уже готовят то, что сможет обойти эти средства.

"Россияне также понимают, что у нас сейчас будут реактивные перехватчики и мы закроем Киев. Но они сейчас работают над созданием и делают ставку на следующую итерацию. Это уже маленькие крылатые дешевые ракеты", - отметил "Флеш".

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Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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