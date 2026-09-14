Как остановить войну без потери Донбасса: назван неожиданный сценарий

Эксперт предлагает разместить контингент на линии разграничения, оставив территорию под административным управлением Киева.

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Что может стать компромиссом для прекращения войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

Миротворцы могут остановить войну без потери Донецкой области

Россия категорически против иностранных войск

Территория области может остаться под контролем Украины

Размещение миротворческого контингента - единственный вариант остановить войну в Украине без потери Донецкой области. Такое мнение высказал военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак в комментарии УНИАН.

Он отметил, что позиция Кремля в отношении любого иностранного военного присутствия на Донбассе остается неизменно отрицательной.

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"Россияне категорически против. Но миротворцы - это единственный вариант, позволяющий остановить войну без потери Донецкой области", - подчеркнул он.

Состав миссии, по мнению эксперта, не обязательно должен быть евроатлантическим - именно национальная принадлежность участников становится предметом торгов с Москвой.

"Если они против западных миротворцев, то пусть это будут представители незападных стран. Пусть это будет Индия, Китай. Я думаю, России будет трудно им отказать, если они действительно будут иметь такое желание", - убежден Ступак.

Отдельный вопрос - юрисдикция над регионом после прекращения боевых действий.

"Я представляю это так: на линии разграничения находятся миротворцы, дислоцированные именно в Донецкой области. Территория остается под административным контролем Украины", - сказал он.

Эксперт признает, что реализация такой схемы остается сложным предметом для переговоров. В то же время Ступак предполагает, что присутствие внешнего контингента способно подтолкнуть Москву к хотя бы минимальному сдвигу в сторону прекращения боевых действий.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Каков реалистичный сценарий окончания войны

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина никогда не откажется от временно оккупированных территорий в пользу страны-агрессора России.

По его словам, на данный момент самым реалистичным сценарием окончания войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий является остановка на фактической линии фронта на день достижения договоренностей.

"Мое субъективное мнение заключается в том, что наиболее реалистичный вариант окончания войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий - с гарантиями безопасности Украине - по фактической линии фронта на день достижения договоренности", - подчеркнул он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны против Украины. Он подчеркнул, что диалог и дипломатия являются правильным путем решения конфликтов, и что Индия готова поддержать мирные усилия.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок убежден, что полноценные переговоры о прекращении войны в Украине станут возможными только тогда, когда к процессу присоединится Европа - с конкретными гарантиями для Киева и встречными требованиями к Москве.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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