Доллар резко взлетел вверх, а евро обвалился: новый курс валют на 15 сентября

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 15 сентября.

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Курс валют на 15 сентября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Насколько подорожает доллар 15 сентября

Что будет с курсом евро

Каким будет курс злотого 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар стремительно взлетел, а евро обвалился. Курс злотого по отношению к гривне также показал снижение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 15 сентября

Во вторник официальный курс доллара США резко взлетел. НБУ повысил курс американской валюты на 7 копеек - до 44,61 гривны за доллар.

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Курс евро на 15 сентября

Зато курс евро обвалился. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,52 гривны за один евро, что на 11 копеек меньше, чем накануне.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 15 сентября

Злотый также показал снижение. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 15 сентября по сравнению с 14 сентября на 7 копеек - до 11,86 гривны.

Каким будет курс доллара и евро 14–20 сентября

Украинский валютный рынок в период с 14 по 20 сентября вряд ли претерпит резкое ухудшение. В то же время в преддверии осенне-зимнего периода рынок будет оставаться чувствительным к новым атакам РФ на энергетическую и критическую инфраструктуру. Об этом рассказал Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По прогнозу банкира, в период с 14 по 20 сентября доллар на межбанке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн. На наличном рынке американская валюта может находиться в диапазоне 44,5–45 грн, евро - 51–52,5 грн.

"Поэтому и на этот раз рынок останется управляемым с постепенными, а не резкими курсовыми изменениями. Военные обстоятельства могут быстро скорректировать любой прогноз, однако при нынешнем наборе факторов доллар в период 14–20 сентября вряд ли выйдет за пределы 44,5–45 грн, а евро - 51–52,5 грн", - отметил Лесовой.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости по теме

Как писал Главред, в понедельник, 14 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар, евро и злотый подешевели.

Напомним, курс доллара в Украине с начала 2026 года постепенно растет, однако валютный рынок пока остается контролируемым. За первые семь месяцев официальный курс поднялся примерно с 42,35 до 44,88 гривны за доллар, а общее ослабление национальной валюты составило около 6–7%.

В то же время председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривны до конца 2026 года пока нет.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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