Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

Блогерша Ольга Мартинишин показала, как выращивает персики из косточки.

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Как вырастить персик из косточки / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как правильно посадить косточку персика

Когда пересаживать молодые саженцы

Какое место и почву выбрать для персика

Вырастить персик можно не только из готового саженца, но и из косточки. Для этого важно правильно подготовить посадочный материал и обеспечить молодым растениям надлежащий уход.

Главред узнал, как блогер Ольга Мартинишин выращивает персики из косточек и когда их можно пересаживать на постоянное место.

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Как подготовить косточки персика к посадке

Ольга Мартинишин рассказала, что собирает косточки из персиков и высаживает их осенью. По её словам, сентябрь хорошо подходит для такой посадки.

Перед посадкой косточки блогерка замачивает в обычной воде примерно на 8 часов. Никаких добавок в воду, в частности меда или сахара, она не использует.

После замачивания косточки можно высаживать в подготовленную бороздку.

На какую глубину сажать косточки персика

Глубина посадки зависит от почвы. По словам Ольги Мартинишин, в тяжёлой почве косточки нужно заглублять примерно на 5 сантиметров, а в лёгкой - на 7 сантиметров.

Косточки раскладывают в бороздочке и засыпают землёй. На этом этапе расстояние между ними не имеет принципиального значения, поскольку молодые растения впоследствии можно пересадить.

Что любит и чего не любит персик / Инфографика: Главред

Когда пересаживать персик из косточки

Блогерша отметила, что посаженные осенью косточки в следующем году дают молодые саженцы. Примерно через год растения уже можно рассаживать.

Часть более крупных саженцев можно пересадить на постоянное место уже тогда, когда они достаточно окрепнут. Ольга Мартинишин также отмечает, что её персики хорошо растут из косточки и дают небольшие, но сладкие и румяные плоды.

Видео Ольги Мартинишин / Фото: скриншот

Видео о том, как посадить персик из косточки и будут ли плоды, можно посмотреть по ссылке.

Где посадить персик

Для постоянного места персику стоит выбрать солнечный участок. Блогерша подчеркивает, что растение нуждается в достаточном количестве влаги.

Для выращивания персика подходят различные почвы, в частности песчано-суглинистые и суглинистые. В то же время в тяжелой почве растение может развиваться с большим трудом. В легкой почве нужно внимательнее следить за поливом, поскольку она быстрее теряет влагу.

Нужно ли укрывать персик на зиму

По словам Ольги Мартинишин, молодые персики, которые она выращивает, на зиму не укрывает. В то же время она отмечает, что защищает от холода те растения, которые в этом нуждаются.

Для выращивания сеянцев блогерша также использует почву для рассады. Косточки высаживает в неё, а сверху дополнительно присыпает землёй.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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