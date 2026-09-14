Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине 15 сентября
- Где ожидается самая теплая погода
- В каких областях прогнозируются дожди и грозы
Во вторник, 15 сентября, в Украине будет тепло и преимущественно сухо, хотя без дождей не обойдется. Осадки наиболее вероятны в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Завтра, 15 сентября, в Украине будет действительно, как на горе - и ветрено, и с дождем, и с прояснениями, и с красивыми облаками. Дожди наиболее вероятны в восточных областях, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях - это связано с активностью восточного циклона", - говорится в сообщении.видео дня
Также небольшие дожди возможны в западных областях, местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. По словам синоптика, на остальной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода.
По её словам, в большинстве областей температура в течение дня составит +18…+23 градуса. Прохладнее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и в Запорожье, где ожидается +14…+18 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 15 сентября ожидается комфортная погода. Днем температура поднимется примерно до +20 градусов. Существенные осадки маловероятны, хотя местами возможен небольшой дождь.
Какая будет погода на следующей неделе
Диденко отметила, что в целом текущая неделя в Украине будет теплой и комфортной, а дождей ожидается немного. В то же время, по предварительным прогнозам, которые еще потребуют уточнения, следующая неделя, начиная с 21 сентября, будет значительно холоднее и принесет больше дождей.
Когда в Украину наступит первая бабья осень
Первая бабья осень в Украине ожидается уже с 14 по 20 сентября. В начале недели погода будет более прохладной, а местами пройдут дожди, однако со среды температура начнет постепенно повышаться. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Впрочем, уже со среды температурный фон постепенно повысится благодаря устойчивому атмосферному переносу с юга и юго-запада.
"На фоне повышенного атмосферного давления до конца второй декады месяца будет преобладать по-летнему тёплая, сухая и малооблачная погода, которую по праву можно считать первым бабиным летом", - подчеркнул он.
Погода в Украине - последние новости
Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявил, что сентябрь еще даст украинцам возможность насладиться умеренным теплом.
Синоптики Укргидрометцентра отмечали, что погода в Украине в ближайшие дни будет неравномерной из-за циклона, который будет перемещаться с территории Венгрии и Румынии сначала в северо-восточном направлении, а затем - в восточном.
Главред ранее писал, что средняя месячная температура воздуха в сентябре в Украине прогнозируется в пределах +11–+18 градусов, что близко к норме. В то же время месячное количество осадков ожидается в пределах 37–76 мм, а в Карпатах - 74–106 мм.
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О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, в отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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