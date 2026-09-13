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"Открыли ящик Пандоры": в Кремле признали, что РФ бьет по всему подряд в Украине

Виталий Кирсанов
13 сентября 2026, 19:18
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Песков прокомментировал заявление Зеленского об ответных ударах Украины на удары россиян.
Песков прокомментировал заявление Зеленского об ответных ударах Украины на удары россиян
Песков прокомментировал заявление Зеленского об ответных ударах Украины на удары россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Песков отметил, якобы ранее РФ не наносила удары по мирным украинцам"
  • Сами украинцы открыли ящик Пандоры", заявил Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам признал, что РФ в Украине бьет не только по военнным объектам. Заявление спикера Кремля было опубликовано в Telegram 13 сентября.

Песков отметил, якобы ранее РФ не наносила удары по мирным украинцам, игнорируя тот факт, что гражданские в разных регионах с начала полномасштабной войны находятся под дроновыми и ракетными ударами оккупантов.

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"Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры", – заявил Песков.

По данным пропагандистов, таким образом пресс-секретарь Путина ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина будет реагировать на удары РФ по энергетике, и если россияне будут делать блэкауты в Украине, то украинцы будут пытаться ответить достойно.

При каком условии РФ может прекратить удары по Украине - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал в интервью Главреду, что Россия теоретически может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, однако оно, вероятно, не будет касаться боевых действий на фронте. Речь идет о возможном запрете глубоких ударов по тыловым территориям.

Эксперт отметил, что предстоящая зима может стать серьёзным испытанием не только для Украины, но и для России. На этом фоне удары по российской энергетической инфраструктуре могут усилиться. При этом Киев не обязательно будет и в дальнейшем учитывать неформальные пожелания партнеров относительно ограничения ударов по отдельным целям на территории РФ.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. БПЛА, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - отметил Клочок.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости по теме

Напомним, "Главред" писал, что Дональд Трамп не возражает против прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что именно США под его руководством способствовали сближению сторон к текущему этапу переговоров и возможному диалогу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал прекратить войну и перейти к прямым переговорам.

Накануне Зеленский предупредил, что если Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может затянуться.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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