"Открыли ящик Пандоры": в Кремле признали, что РФ бьет по всему подряд в Украине

Песков прокомментировал заявление Зеленского об ответных ударах Украины на удары россиян.

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Песков прокомментировал заявление Зеленского об ответных ударах Украины на удары россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

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Песков отметил, якобы ранее РФ не наносила удары по мирным украинцам"

Сами украинцы открыли ящик Пандоры", заявил Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам признал, что РФ в Украине бьет не только по военнным объектам. Заявление спикера Кремля было опубликовано в Telegram 13 сентября.

Песков отметил, якобы ранее РФ не наносила удары по мирным украинцам, игнорируя тот факт, что гражданские в разных регионах с начала полномасштабной войны находятся под дроновыми и ракетными ударами оккупантов.

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"Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры", – заявил Песков.

По данным пропагандистов, таким образом пресс-секретарь Путина ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина будет реагировать на удары РФ по энергетике, и если россияне будут делать блэкауты в Украине, то украинцы будут пытаться ответить достойно.

При каком условии РФ может прекратить удары по Украине - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал в интервью Главреду, что Россия теоретически может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, однако оно, вероятно, не будет касаться боевых действий на фронте. Речь идет о возможном запрете глубоких ударов по тыловым территориям.

Эксперт отметил, что предстоящая зима может стать серьёзным испытанием не только для Украины, но и для России. На этом фоне удары по российской энергетической инфраструктуре могут усилиться. При этом Киев не обязательно будет и в дальнейшем учитывать неформальные пожелания партнеров относительно ограничения ударов по отдельным целям на территории РФ.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. БПЛА, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - отметил Клочок.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости по теме

Напомним, "Главред" писал, что Дональд Трамп не возражает против прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что именно США под его руководством способствовали сближению сторон к текущему этапу переговоров и возможному диалогу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал прекратить войну и перейти к прямым переговорам.

Накануне Зеленский предупредил, что если Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может затянуться.

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О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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