Письмо Зеленского Путину всколыхнуло мир: как отреагировали в РФ, США и Европе

Открытое письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину с призывом к прямым переговорам вызвало мгновенную реакцию мирового сообщества.

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Зеленский написал письмо Путину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео kremlin.ru

Вы узнаете:

Какую реакцию вызвало письмо Зеленского в Украине, РФ, США и странах Европы

Какие условия и шаги Зеленский предлагает для переговоров с Путиным

Как мировые СМИ оценивают тон и содержание обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал прекратить войну и перейти к прямым переговорам. Инициатива уже вызвала реакцию как в Кремле, так и в США и Европе.

Главред узнал подробности письма Владимира Зеленского Путину, а также собрал первые реакции официальной Москвы, Белого дома и ведущих западных СМИ.

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О чем говорится в письме Зеленского

Накануне публикации письма Зеленский заявил, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и других международных вызовов вопрос Украины пока не является главным приоритетом для Вашингтона. Именно поэтому, по словам президента, Киев готов к прямому диалогу с Москвой, не дожидаясь, пока международные партнеры смогут уделить больше внимания войне.

В своем обращении Зеленский вспомнил начальный период правления Путина, отметив, что тогда в Украине отношение к нему было значительно более позитивным. В то же время, по словам президента, эти настроения остались в прошлом из-за дальнейших действий Кремля.

"Когда вы более 26 лет назад возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом", — говорится в письме.

Также Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война является результатом сознательного политического решения российского руководства, а не внешних обстоятельств, на которые часто ссылается Москва в своих объяснениях.

"Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором — войной без реальной причины", — заявил Зеленский.

В письме также приведены данные о потерях российской армии. По словам Зеленского, только за май в РФ зафиксировано более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Президент подчеркнул, что Украина продолжает сопротивляться и сохраняет поддержку международных партнеров, что позволяет государству держать оборону и привлекать необходимые ресурсы.

Президент также обратил внимание на последствия войны для самой России. По его словам, россияне сталкиваются с экономическими проблемами, ростом цен, мобилизацией и отсутствием перспектив скорого завершения войны. В то же время он подчеркнул, что война должна завершиться дипломатическим путем, но на условиях, которые гарантируют стабильность и невозможность нового обострения.

"Украина предлагает закончить эту войну. Нужно сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны", — отмечено в письме.

Зеленский также выступил с предложением провести личную встречу для переговоров с участием международных посредников. Среди возможных площадок он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

"Я предлагаю вам встречу", — заявил глава государства, подчеркнув важность участия международных партнеров, в частности США и стран Европы, в качестве потенциальных гарантов безопасности.

Среди первых шагов для начала диалога Зеленский назвал определение конкретной даты встречи лидеров, полное прекращение огня под международным контролем, обмен военнопленными по формуле "всех на всех", а также возвращение гражданских лиц и депортированных украинских детей.

Заявление МИД Украины

В Министерстве иностранных дел сообщили, что письмо будет передано российской стороне по всем доступным дипломатическим каналам. Письмо президента Украины уже официально зарегистрировано и распространено на площадках международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

"Мы видим определенную "пробуксовку" на американском переговорном треке. Мы не можем медлить. Достигли этапа, когда именно встреча лидеров может приблизить мир. Об этом президент Владимир Зеленский подчеркнул в своем письме. Теперь мяч на стороне россиян", — сказал глава МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Министр также сообщил, что получил положительные отзывы от европейских партнеров и опытных дипломатов относительно формата и содержания обращения президента Украины. По его словам, Путину было бы целесообразно согласиться на встречу и не избегать прямого диалога с Зеленским.

"Было бы разумно для Путина принять это предложение, не прятаться и встретиться... Будем ждать. Мяч — на их стороне. Мы предложили конкретные шаги, а Президент дал четкую оценку тому, что происходит. Это приговор для России. Тенденции для РФ и в дальнейшем будут ухудшаться, а поддержка Украины — усиливаться", — подчеркнул он.

Какова реакция Кремля на письмо Зеленского

В Кремле уже отреагировали на инициативу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин получил открытое письмо президента Украины. По его словам, Путин с письмом ознакомился

В то же время он повторил традиционную позицию Москвы, заявив, что если Зеленский стремится к переговорам, то должен приехать в российскую столицу. По словам Пескова, тема письма может быть затронута во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге.

"С большой вероятностью эта тема так или иначе будет фигурировать на пленарной сессии", — отметил он.

Отдельно Песков повторил традиционные заявления о якобы открытости России к диалогу, утверждая, что инициатива со стороны западных стран и партнеров отсутствует. По его словам, для возобновления контактов "достаточно просто взять телефон и набрать номер".

"Путин постоянно, на протяжении всех этих пяти лет, говорит, что мы открыты для диалога. Мы считаем, что это тупиковый путь разлуки, когда количество проблем растет, а желание разговаривать равно нулю. И мы не являемся инициаторами этого молчания", — сказал Песков.

Сам Путин публично на письмо пока не ответил. Однако ранее он делал противоречивые заявления относительно войны — от угроз новыми ударами по Украине до разговоров о возможных компромиссах и завершении боевых действий.

Как отреагировал Дональд Трамп

Положительно оценил идею возможных переговоров президент США Дональд Трамп. Он заявил журналистам в Белом доме, что приветствует готовность сторон к диалогу и считает личную встречу Зеленского и Путина хорошим шагом.

"Я думаю, что было бы замечательно, если бы они (Зеленский и Путин — ред.) встретились", — сказал Трамп, общаясь с прессой.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

По словам Трампа, Соединенные Штаты "многое сделали" для того, чтобы такая возможность появилась. Американский президент также выразил убеждение, что Москва и Киев в конечном итоге смогут найти компромисс и завершить войну.

В то же время Трамп назвал обоих лидеров "хорошими людьми, которые должны найти компромисс, чтобы ежемесячно на фронте не гибло до 45 тыс. человек".

На кого направлен открытое письмо Зеленского

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что письмо носит стратегический характер и направлено не только на Россию, но и на международную аудиторию.

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Путину имеет не только политический, но и информационно-стратегический эффект. Оно фактически подрывает кремлевский нарратив о якобы "срыве переговоров со стороны Украины".

"В этом письме для Москвы расставлена сознательная ловушка. Зеленский предлагает выход, прекрасно осознавая, что Путин его отвергнет. Но потом этот отказ можно показывать всем – россиянам, американцам, европейцам, Глобальному Югу. Это можно будет использовать как доказательство того, что проблема не в форматах, как считают некоторые. А в том, что Путин в принципе не готов заканчивать войну без поражения Украины", — предположил Шлинчак.

Как отреагировал президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину. Он заявил, что такая инициатива является важным шагом в направлении возобновления диалога между сторонами.

"Я считаю, что это (открытое письмо Зеленского Путину – ред.) хорошая инициатива и хорошо, что дискуссии могут возобновиться", – сказал Макрон в кулуарах саммита "ЕС – Западные Балканы", который проходит в Черногории 5 июня.

PURL / Инфографика: Главред

Президент Франции подчеркнул, что страны Европейского Союза являются ключевыми донорами военной поддержки Украины, поэтому они должны быть вовлечены в будущие переговоры о мире. По его словам, речь идет не только о завершении войны, но и о формировании новой архитектуры безопасности в Европе.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Я буду с вами откровенен. Я считаю, что именно Украина и Россия сегодня могут выработать как прекращение огня, так и мирный план", — подчеркнул Макрон.

Что сказали в Еврокомиссии

Европейская комиссия приветствовала открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Путину с призывом к прямым переговорам и прекращению огня. В Брюсселе заявили, что это очередное подтверждение готовности Украины к мирному урегулированию войны.

Пресс-секретарь ЕК Анитта Хиппер отметила, что Украина уже давно согласилась на безусловное прекращение огня и демонстрирует открытость к дипломатии. В то же время Россия, как отметила она, продолжает агрессию.

"Мы видели письмо президента Зеленского. Это еще один призыв к России прекратить свою незаконную агрессивную войну, и с украинской стороны, как всегда, это еще одна демонстрация стремления Украины к настоящим переговорам и безусловному прекращению огня, которое Украина приняла давно. Поэтому с нашей стороны мы приветствуем призыв президента Зеленского к прямым переговорам, а также призыв к прекращению огня", — сказала Хиппер, передает Интерфакс-Украина.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

Она также подчеркнула, что ожидания Кремля относительно быстрой победы над Украиной не оправдались.

"Путин рассчитывал победить Киев всего за три дня, сейчас мы приближаемся к пятому году незаконной агрессии России. Кроме того, если посмотреть на то, чего удалось достичь России, то не очень много: они оккупировали чуть менее 1% территории Украины, и теперь Украина сводит на нет эти достижения. Поэтому реальность на местах резко противоречит тому, что говорит Путин. Итак, Москва потерпела неудачу по всем пунктам, поэтому нам нужно оставаться сильными ради Украины", — добавила пресс-секретарь.

Что пишет мировая пресса о письме Путину

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину стало одной из главных тем в мировых СМИ. Документ опубликовали сразу несколько влиятельных западных изданий, другие посвятили ему аналитические материалы с оценками политического значения этого шага.

Агентство Associated Press отметило, что письмо содержит "масштабную критику" 26-летнего пребывания Путина у власти. Также AP считает, что это первое подобное публичное письменное обращение Зеленского непосредственно к Путину с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Журналисты предполагают, что время публикации было выбрано неслучайно. По их мнению, Зеленский пытался использовать "переломный момент" в войне, ведь Украина усилила возможности дальнобойных ударов, тогда как Россия активизировала воздушные атаки по всей территории Украины, пытаясь использовать уязвимость украинской ПВО.

В The New York Times вышла статья под заголовком "Зеленский в письме Путину сочетает насмешки и предложение мирных переговоров". Издание обращает внимание, что в тексте Зеленский упоминает экономические проблемы РФ, инфляцию, потери на фронте и зависимость России от Китая, а также намекает на "усталость" российского лидера.

Отдельно NYT подчеркивает ироничные формулировки относительно неспособности России защитить собственные крупные города, в частности Москву и Санкт-Петербург. В то же время журналисты отмечают, что остается непонятным, чего именно стремится достичь Украина "сочетанием раздражения Кремля и призывов к миру". Также журналисты предполагают, что косвенным адресатом послания мог быть Дональд Трамп.

BBC обращает внимание на "дерзкий и даже насмешливый" тон письма, который совпадает с украинскими ударами по территории России. Издание также подчеркивает, что публичное приглашение к прямым переговорам между лидерами — не ново, но впервые сопровождается таким резким политическим контекстом.

The Guardian опубликовала полный текст письма и отметила, что он отражает видение Зеленского развития войны в течение последних лет. Издание подчеркивает, что, несмотря на стойкость Украины, Зеленский пытается донести, что российское общество также испытывает усталость от войны и ее последствий.

Журналисты предположили, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным остаются маловероятными из-за предыдущего отказа Кремля признавать легитимность украинского президента.

CNN сделала акцент прежде всего на моменте публикации письма, поскольку оно появилось во время выступления Путина на экономическом форуме и на фоне украинских атак по Санкт-Петербургу. Журналисты подчеркивают, что ключевой посыл обращения заключается в предложении прямой встречи между Зеленским и Путиным для прекращения войны.

Французская Le Monde рассматривает документ как попытку Украины вновь вернуть Россию к переговорному процессу. В то же время немецкое издание Die Zeit отмечает, что "местами письмо имеет угрожающий подтекст".

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О личности: Виктор Шлинчак Виктор Шлинчак — украинский политический журналист, медиа-деятель, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценке внутри- и внешнеполитических процессов, а также на исследовании мирового опыта в сферах государственного управления, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

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