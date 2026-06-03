"Сможем приблизить мир": важное заявление Зеленского о сроках окончании войны

Главное из заявлений Зеленского:
- Украина работает над долгосрочными гарантиями безопасности
- Создаются стимулы для стимулирования РФ к дипломатии
- За лето и осень можно реально приблизить мир в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Киеве рассказал о текущих шагах по укреплению безопасности страны и международной поддержке.
Он отметил продолжение работы инициативы PURL, а также что в мае поступили взносы от партнеров, которые, по его словам, будут продолжены в июне.
"Мы обсудили с генеральным секретарем НАТО еще некоторые вещи, которые могут дать Украине больше долгосрочных финансовых гарантий безопасности. Будем работать и на саммите "Семерки", и на саммите НАТО в Анкаре", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что такие действия создают стимулы для РФ к дипломатии.
"И мы очень рассчитываем, что за лето и осень сможем реально приблизить мир – честный и достойный мир", – заявил он.
В команде Зеленского рассказали, когда может завершиться война
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил возможные ориентиры по завершению военных действий. По его словам, если российские войска не добьются успеха в текущем наступлении, интенсивность боёв может заметно снизиться уже к осени.
Он также отметил, что российское руководство рассчитывает на летнюю кампанию, стремясь расширить контролируемые территории.
Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.
Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.
Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.
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О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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