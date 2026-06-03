"Сможем приблизить мир": важное заявление Зеленского о сроках окончании войны

С НАТО обсуждаются возможности долгосрочных финансовых гарантий безопасности для Украины.

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Владимир Зеленский прокомментировал сроки завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, president.gov.ua

Главное из заявлений Зеленского:

Украина работает над долгосрочными гарантиями безопасности

Создаются стимулы для стимулирования РФ к дипломатии

За лето и осень можно реально приблизить мир в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Киеве рассказал о текущих шагах по укреплению безопасности страны и международной поддержке.

Он отметил продолжение работы инициативы PURL, а также что в мае поступили взносы от партнеров, которые, по его словам, будут продолжены в июне.

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"Мы обсудили с генеральным секретарем НАТО еще некоторые вещи, которые могут дать Украине больше долгосрочных финансовых гарантий безопасности. Будем работать и на саммите "Семерки", и на саммите НАТО в Анкаре", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия создают стимулы для РФ к дипломатии.

"И мы очень рассчитываем, что за лето и осень сможем реально приблизить мир – честный и достойный мир", – заявил он.

/ Инфографика: Главред

В команде Зеленского рассказали, когда может завершиться война

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил возможные ориентиры по завершению военных действий. По его словам, если российские войска не добьются успеха в текущем наступлении, интенсивность боёв может заметно снизиться уже к осени.

Он также отметил, что российское руководство рассчитывает на летнюю кампанию, стремясь расширить контролируемые территории.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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