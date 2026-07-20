Доллар и евро резко подорожали: новый курс валют на 21 июля

В Украине неожиданно подорожали сразу три валюты.

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Курс валют в Украине на 21 июля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в Украине во вторник

На сколько подорожала каждая валюта

На вторник, 21 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Злотый, доллар и евро неожиданно подорожали. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,70 грн/долл., что на 4 копейки больше, чем в понедельник (44,66 грн/долл.).

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Курс евро

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс этой валюты 21 июля будет на уровне 51,09 грн/евро. Таким образом, украинская валюта обвалилась на 4 копейки.

Курс злотого

Польский злотый также поддержал общий тренд на подорожание. На вторник курс этой валюты установлен на уровне 11,79 грн/злотый, что также на 4 копейки больше, чем в понедельник (11,75 грн/злотый).

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в течение недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок Украины в течение последней декады июля, вероятно, сохранит относительную стабильность.

По его словам, резких колебаний курса доллара и евро в ближайшую неделю не ожидается, а основные изменения будут происходить в пределах привычных суточных колебаний.

"Валютный рынок продолжит двигаться в сложившихся пределах. Базовый ориентир для доллара составит 44,5–45 гривен за доллар, а для евро - 50,5–52,5 гривен за евро", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов считает, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что нынешняя курсовая политика НБУ предусматривает дальнейшее постепенное ослабление гривни.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак убежден, что, несмотря на войну и экономические вызовы, оснований для резкого обвала гривни до конца 2026 года пока нет.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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