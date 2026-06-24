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Доллар может преодолеть важную отметку: к чему следует готовиться украинцам

Руслан Иваненко
24 июня 2026, 22:57
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Правительство прогнозирует постепенное ослабление гривни и курс доллара выше 50 гривен к 2029 году.
Курс валют
Финансисты ожидают контролируемый рост курса доллара / Коллаж: Главред

Кратко:

  • Правительство прогнозирует курс доллара выше 50 грн к 2029 году
  • Эксперты допускают постепенную девальвацию гривны
  • НБУ продолжает сдерживать колебания валютными интервенциями

Кабинет Министров представил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, в которой содержатся ключевые макроэкономические прогнозы, в частности относительно курса гривни, уровня зарплат и параметров государственного бюджета. Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram.

Документ представил министр финансов Сергей Марченко при участии премьер-министра Юлии Свириденко и членов правительства. В декларации предусмотрены два сценария развития экономики — базовый, учитывающий завершение активных боевых действий, и альтернативный, предполагающий продолжение войны.

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Даже по базовому сценарию правительство ожидает дальнейшую девальвацию национальной валюты. Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. В конце 2029 года курс может достичь примерно 51,5 грн за доллар.

Курс может вырасти до 51 гривни

Финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара может приблизиться к отметке 51 грн уже в ближайшие годы.

"Фиксированный курс — это ненормально. Он сейчас у нас существует исключительно из-за войны. Ведь во время войны рыночного курса не бывает", — отметил Фурса.

По его словам, резкий отказ от валютного регулирования может создать дополнительные риски для финансовой системы. Экономист убежден, что изменения в валютной политике должны происходить постепенно.

"Нужно постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", — сказал Фурса.

Поддержка гривни

Как отмечают аналитики инвестиционной группы ICU в еженедельном обзоре финансовых рынков, в начале августа Национальный банк увеличил валютные интервенции и одновременно укрепил гривну до самого высокого уровня за последние четыре месяца.

В первую неделю месяца регулятор продал из международных резервов 843 млн долларов для поддержки валютного рынка. На следующей неделе объем интервенций сократился до 608 млн долларов.

"Укрепив курс гривни до уровня ниже 41,5 грн за доллар в начале месяца, НБУ в основном удерживал его в этом диапазоне, а в пятницу курс еще больше укрепился — до 41,34 грн/долл. Это минимальный курс доллара с 10 апреля. В то же время по отношению к евро гривня ослабла, поэтому общий номинальный эффективный курс национальной валюты остался практически без изменений", — уточняют аналитики.

Эксперты ICU считают, что укрепление гривни было частью целенаправленной политики Нацбанка.

"Вполне возможно, что впоследствии НБУ допустит большую волатильность курса, чтобы затем перейти к его постепенному и контролируемому ослаблению", — предполагают специалисты.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Девальвация до уровня, заложенного в бюджет

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН.ua заявил, что нынешняя курсовая политика НБУ предусматривает дальнейшее постепенное ослабление гривны.

"В своих предыдущих прогнозах я не исключал, что Нацбанк продолжит медленно девальвировать гривню, создавая "запас прочности" курса на осень для сдерживания инфляции", — подчеркнул он.

По словам эксперта, спрос на валюту со стороны бизнеса и населения превышает предложение примерно на 10–15%, что вынуждает регулятора активнее вмешиваться в работу межбанковского рынка.

"Это требует от НБУ увеличения еженедельных продаж валюты на межбанковском рынке для сглаживания колебаний. Нацбанк одновременно должен контролировать инфляцию и постепенно двигать курс гривни в сторону показателей, заложенных в государственном бюджете (45,6 грн/доллар)", — говорит эксперт.

Пендзин также предположил, что во второй половине года инфляция может ускориться, а нынешний период создает возможность для контролируемой девальвации.

"Если это делать одновременно с ростом цен, то инфляция может значительно превысить ожидаемые 10% за год. Ближайший месяц, то есть середина июля, прояснит ситуацию с курсом. По моей оценке, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится", — подчеркнул он.

Банкир не ожидает резкого скачка курса

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН заявил, что в ближайшее время доллар вряд ли существенно превысит отметку в 45 гривень.

По его словам, в конце июня на валютном рынке возможны краткосрочные колебания, однако они не свидетельствуют о начале масштабной девальвации.

"В отдельные банковские дни итоговая разница между нижними и верхними курсовыми значениями может достигать 0,3 грн. Однако такая амплитуда не является доказательством мощной девальвации. Это скорее признак повышенной чувствительности рынка к новостям, повышенного спроса на валюту среди импортеров, преимущественно нефтетрейдеров, и поведения участников межбанковского рынка", — говорит банкир.

Лесовой подчеркнул, что Национальный банк продолжает работать в режиме управляемой гибкости и располагает достаточными инструментами для стабилизации валютного рынка.

"Нацбанк продолжает работать в режиме управляемой гибкости и располагает достаточными инструментами для сглаживания чрезмерных колебаний. В течение недели регулятор может направить на рынок около 850–900 миллионов долларов в рамках валютных интервенций для покрытия повышенного спроса", — подчеркнул он.

Кроме того, банкир обратил внимание на признаки замедления инфляции.

"Если в мае цены выросли на 0,7–0,9%, то в июне ожидается рост лишь на 0,5%. Годовая инфляция может замедлиться до 7,9%", — считает банкир.

Возможен ли резкий обвал гривны — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что на данный момент нет оснований ожидать резкого обвала гривни до конца 2026 года, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию.

По его словам, существенное ухудшение курсовой ситуации могло бы произойти лишь в случае серьезного обострения на фронте. В то же время эксперт отмечает, что нынешняя ситуация не свидетельствует о наличии таких рисков.

"Гипотетически негативный сценарий мог бы возникнуть в случае очень серьезного ухудшения ситуации на фронте. Но на фронте, как мы видим, фактически произошел перелом в пользу Украины. Поэтому я не вижу чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы существенно подорвать курс гривни", — отметил он.

Новак также обратил внимание на то, что курс гривни пока остается в пределах прогнозных показателей, заложенных в государственном бюджете. Речь идет об уровне около 45,5 гривни за доллар.

Экономист подчеркнул, что во время последнего пересмотра госбюджета правительство не корректировало прогноз по валютному курсу. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии предпосылок для значительных курсовых колебаний в ближайшей перспективе.

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Об источнике: УНИАН

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