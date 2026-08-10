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Чернобыль готовят к возможному возвращению российских войск - Der Spiegel

Виталий Кирсанов
10 августа 2026, 08:21
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В Чернобыльской зоне продолжаются масштабные работы по подготовке оборонительных позиций.
Чернобыль готовят к возможному возвращению российских войск
Чернобыль готовят к возможному возвращению российских войск / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В районе ЧАЭС спецтехника роет в песчаном грунте траншеи и углубления
  • Отдельную угрозу представляет близость в ЧАЭС Беларуси

Украинские военные усиливают оборону Чернобыльской зоны, опасаясь возможного повторения попытки российских войск прорваться к Киеву с севера. В начале полномасштабного вторжения армия РФ захватила территорию Чернобыльской АЭС, однако сейчас она находится под контролем Украины. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По информации журналистов, в Чернобыльской зоне продолжаются масштабные работы по подготовке оборонительных позиций. Военные и строительные бригады оборудуют территорию на случай возможного развития событий на северном направлении.

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На дорогах через каждые несколько километров появляются блокпосты. Специальная техника роет в песчаном грунте траншеи и углубления, а извлеченную землю используют для создания насыпей возле перекрестков и других потенциально важных участков.

Как отмечает Der Spiegel, под искусственными песчаными возвышенностями уже оборудованы новые оборонительные конструкции. Для их строительства используют древесину из расположенных поблизости сосновых лесов - ее применяют при возведении стен и перекрытий.

Еще одним элементом обороны стали специальные заграждения против беспилотников. На некоторых участках рабочие делают отверстия в асфальте вдоль дорог, устанавливают в них высокие металлические конструкции и натягивают пластиковую сетку. Предполагается, что она должна мешать пролету дронов.

Подобный способ защиты украинские военные уже применяли на территориях Донбасса, где продолжаются боевые действия.

Отдельную угрозу, по мнению издания, представляет близость Беларуси. Ее территория находится примерно в 15 километрах от Чернобыльской зоны. Сейчас Беларусь непосредственно не участвует в войне, однако возможное изменение ситуации способно превратить этот участок границы в потенциальную зону атак FPV-дронов.

В последние месяцы украинские представители неоднократно заявляли о повышении риска распространения боевых действий на север и возможного вовлечения Беларуси в войну.

Der Spiegel также напоминает о требовании Владимира Зеленского, озвученном в июне этого года. Президент Украины призвал Беларусь отключить ретрансляционные станции в южных регионах страны, которые, по утверждениям Киева, Россия использовала для управления воздушными ударами по украинской территории. Впоследствии белорусская сторона выполнила это требование.

При этом Чернобыльская АЭС остается отдельным объектом повышенного внимания. Журналисты издания увидели следы недавнего ремонта защитной конструкции над разрушенным четвертым энергоблоком. Украинские специалисты вновь закрыли отверстие в металлической оболочке, которое ранее образовалось после попадания российского беспилотника.

Участок ремонта хорошо заметен: металлический лист отражает солнечный свет иначе, чем остальная поверхность защитного сооружения.

Защитную конструкцию над руинами четвертого реактора установили в 2016 году. Она была предназначена для предотвращения распространения радиоактивных частиц и рассчитана примерно на столетний срок эксплуатации.

Однако после российского удара ситуация изменилась. В феврале 2025 года беспилотник попал в защитное сооружение, после чего внутри возник тлеющий пожар. В результате была повреждена и уничтожена специальная мембрана, которая являлась частью системы защиты.

Теперь украинская сторона одновременно следит за состоянием объекта и укрепляет оборонительные позиции в Чернобыльской зоне, готовясь к возможному развитию событий на северной границе.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

Может ли обрушиться саркофаг ЧАЭС в случае нового удара россиян - мнение специалиста

Главред писал, что, по словам директора Чернобыльской АЭС Сергея Тараканова, существует риск того, что саркофаг над 4-м энергоблоком может обрушиться в случае новой атаки РФ.

В то же время полное восстановление нового безопасного конфайнмента может занять от трех до четырех лет. Если же за это время ракета или дрон попадет непосредственно в саркофаг или даже упадет где-то рядом, это вызовет мини-землетрясение. Никто не может гарантировать, что после такого "Укрытие" устоит.

Возможное наступление РФ - главное

Напомним, Олег Жданов отмечал, что риск открытия полноценного второго фронта с территории Беларуси маловероятен, однако исключать скрытые операции агрессора нельзя.

Ранее глава политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли согласится на прямое втягивание своей страны в войну против Украины.

Как сообщал Главред, командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко заявлял, что Россия может попытаться создать новое направление давления на Украину с территории Беларуси, однако для масштабной операции противнику потребуются значительные ресурсы. Сейчас украинские силы делают все, чтобы не допустить такого развития событий.

К осени Россия может сосредоточить дополнительные силы на северном участке границы, поскольку сейчас ведется формирование новых соединений. Как заявил майор запаса Алексей Гетьман, в перспективе речь может идти как минимум о пяти дивизиях, которые в настоящее время находятся в процессе создания.

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Об источнике: Der Spiegel

Der Spiegel - один из известнейших еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание принимало участие в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отправить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

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