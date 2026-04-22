Россия создает риск серьезной аварии на ЧАЭС: что грозит Украине

Вражеские воздушные цели уже не раз ставили под угрозу жизни миллионов людей.

АЭС в Чернобыле уже была мишенью врага

Что сообщил Кравченко:

Россия наносит удары дронами и ракетами вблизи ядерных объектов Украины

Враг создает риск аварии на ЧАЭС

Один из вражеских дронов нанес удар по территории Чернобыльской станции

Страна-агрессор Россия часто во время массированных атак пренебрегает безопасностью ядерных объектов на территории Украины. Об этом в интервью Reuters рассказал генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, неоднократно российские дроны и ракеты пролетали вблизи украинских АЭС, в том числе и Чернобыльской станции, создавая риск катастрофы.

С начала полномасштабного вторжения было обнаружено 35 российских ракет "Кинжал" вблизи Чернобыльской и Хмельницкой АЭС. 18 из них пролетели в радиусе около 20 километров от этих объектов.

"Очевидно, что полеты над ядерными объектами осуществляются исключительно с целью запугивания и террора", — подчеркнул генпрокурор.

Кравченко также напомнил, что только с июля 2024 года радарами было зафиксировано пролет как минимум 92 дронов РФ в радиусе 5 километров от арки ЧАЭС. А в феврале прошлого года один из вражеских дронов ударил по территории станции и пробил арочную конструкцию.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

"Умышленные полеты дронов с мощной боеголовкой над ядерным объектом являются, как минимум, крайне безответственными и свидетельствуют о полном пренебрежении безопасностью гражданского населения не только в Украине, но и во всей Европе", — отметил политик.

Напомним, Главред писал, что конструкция на Чернобыльской АЭС, поврежденная российским ударом в феврале 2025 года, может не выдержать и обрушиться, что фактически парализует любые работы по контролю радиоактивности на станции.

Ранее сообщалось, что на площадке Чернобыльской АЭС начали монтаж солнечной электростанции мощностью 2 МВт. Таким образом станция поможет обеспечить критические потребности в случае блэкаутов и сократить расходы на электроэнергию.

Накануне, 20 января текущего года, на фоне вражеской атаки Чернобыльская АЭС лишилась всего внешнего электроснабжения. Кроме того, пострадали линии электропередач к другим атомным электростанциям.

Об источнике: Reuters Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

