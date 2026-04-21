РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

Руслан Иваненко
21 апреля 2026, 21:54обновлено 21 апреля, 22:43
Враг может нанести удары с нескольких направлений и применить ракеты наземного и морского базирования.
Украинцев призывают реагировать на сигналы тревоги

Кратко:

  • РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине
  • Накоплено около 950 БПЛА различных типов, в частности "Шахед"
  • Фиксируются перемещения ракет "Искандер" и "Калибр"

По имеющейся информации, российские оккупационные войска находятся на завершающем этапе подготовки к масштабному ракетному удару по территории Украины.

Накопление беспилотников и ракет

По данным мониторинговых каналов, противник уже подготовил около 950 беспилотных летательных аппаратов различных типов. Речь идет, в частности, об ударных дронах типа "Шахед"/"Герань-2", "Герань-3", "Гербера", а также о дронах-имитациях, которые используются для перегрузки систем противовоздушной обороны.

видео дня

Кроме того, зафиксировано перемещение ракетного вооружения. В частности, на территории Брянской, Ростовской и Курской областей размещено около 16 крылатых ракет "Искандер-К". Также сообщается о доставке 37 баллистических ракет "Искандер-М" в Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и временно оккупированный Крым.

Отдельно отмечается, что по меньшей мере 10 крылатых ракет морского базирования "Калибр" были доставлены в район Новороссийска.

ракета Калибр инфографика
Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

Оценки угроз и возможные цели

Аналитики отмечают, что ожидаются значительные угрозы применения оперативно-тактических ракетных комплексов как с баллистическими, так и с крылатыми ракетами наземного базирования. По их оценкам, противник удерживал вооруженные пусковые установки в составе тактических групп и мог осуществить их дополнительное доукомплектование.

Повышенная угроза может исходить с северного, северо-восточного, восточного и юго-восточного направлений. Не исключается также применение самолетов МиГ-31К, а также удары с береговых ракетных комплексов "Бастион" с использованием гиперзвуковых ракет типа "Циркон".

Инфографика циркон
Ракета "Циркон" / Инфографика Главред

По оценкам, наиболее вероятными целями могут стать объекты оборонно-промышленного комплекса, логистическая инфраструктура, а также критически важные объекты энергетики. Потенциальная угроза касается прежде всего центральных и восточных регионов Украины, включая столицу, а также отдельных областей на западе страны.

Активность авиации и запуски БПЛА

Также, по данным мониторинга, в течение суток зафиксировано две передислокации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродром "Оленья".

Кроме того, военно-транспортная авиация совершила два перелета, которые, вероятно, были связаны с доставкой крылатых ракет на указанный аэродром.

Также сообщается о запусках ударных беспилотных летательных аппаратов с территории временно оккупированного Крыма и Смоленской области РФ. Уровень баллистической угрозы в ночное время остается высоким.

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российские оккупанты массово атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 20 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар по жилому сектору Киевской области. В Броварском районе в результате атаки возник пожар в жилом доме. Травмирован 51-летний мужчина.

Напомним, что в ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев подвергся ударам баллистических ракет и дронов.

Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.

Читайте также:

Об ударном дроне: Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны под названием "Герань-2" широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным, в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

новости России война в Украине Искандер Калибр ракета Циркон атака дронов Ракетная атака на Украину
21:54Война
Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

21:35Украина
В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

21:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Последние новости

23:03

Эксперты призвали никогда не кричать на кошек: причина, о которой мало задумываются

22:59

"Нужно готовиться": эксперт озвучил прогноз по ситуации на Сумщине

22:44

Кусты согнутся от сочных плодов помидоров: одна добавка в почву сотворит чудоВидео

21:54

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

21:35

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
21:31

Куда деваются носки после стирки: места, где техника "прячет" вещи

21:25

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

21:09

Только три знаки зодиака обладают "шестым чувством" – кто они

21:06

Все решится в следующие 24 часа: в ЕС заявили о срочных шагах для Украины

Реклама
20:33

Мокрый снег, дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

20:31

В Украине обнаружили "следы Богородицы": загадка, которую не могут объяснитьВидео

20:29

В Кабмине раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в ЕС и назвали сроки

20:10

Где хранили деньги в советское время: необычные способы защиты семейного капитала

19:58

В Европейском департаменте МВФ высоко оценили усилия НБУ по борьбе с инфляцией, — СМИ

19:41

Андрей Бедняков рассказал о разводе: какие отношения у ведущего с экс-женой

19:35

Цены резко подскочат: названы сроки заметного подорожания товаров

19:33

Весна ставит подножку: Днепропетровщину накроют заморозки, когда ждать минус

19:10

Коваленко объяснил, почему заявления РФ о захвате Луганщины - фейкмнение

19:08

Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

18:55

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Реклама
18:54

Как часто можно посещать кладбище: религиозные каноны и малоизвестные правила

18:50

Эмоции зашкаливают: пес в слезах, когда хозяева читали письмо от прошлой семьи

18:46

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

18:26

Зима возвращается: названа дата нового удара морозов в Черкасской области

18:10

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

18:00

Одна ложка при пересадке: метод, который спасет рассаду от стресса и болезнейВидео

17:56

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке доставщика пиццы за 17 с

17:46

Люди, рожденные в эти четыре даты, отличаются редкой добротой: кто они

17:27

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

17:23

Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

17:17

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

17:13

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

17:04

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

16:59

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

16:47

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

16:43

"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

16:30

Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всехВидео

16:26

Бойцы 42 ОМБр показали уникальные кадры уничтожения российского реактивного шахеда украинским дроном-перехватчиком LITAVR

16:22

Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

16:14

Когда высаживать раннюю капусту: критические сроки и секреты холодостойкости

Реклама
16:13

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

16:11

Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

16:03

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летиемВидео

15:15

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

15:08

Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

15:03

Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

14:59

Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню

14:55

Поможет в спасении жизней: певица Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ

14:45

Больше, чем просто декор: какие растения служат оберегами и приносят достаток в дом

14:41

Цены уже приблизились к 300 грн: когда подешевеет любимая ягода украинцев

