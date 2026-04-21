РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

Кратко:
- РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине
- Накоплено около 950 БПЛА различных типов, в частности "Шахед"
- Фиксируются перемещения ракет "Искандер" и "Калибр"
По имеющейся информации, российские оккупационные войска находятся на завершающем этапе подготовки к масштабному ракетному удару по территории Украины.
Накопление беспилотников и ракет
По данным мониторинговых каналов, противник уже подготовил около 950 беспилотных летательных аппаратов различных типов. Речь идет, в частности, об ударных дронах типа "Шахед"/"Герань-2", "Герань-3", "Гербера", а также о дронах-имитациях, которые используются для перегрузки систем противовоздушной обороны.
Кроме того, зафиксировано перемещение ракетного вооружения. В частности, на территории Брянской, Ростовской и Курской областей размещено около 16 крылатых ракет "Искандер-К". Также сообщается о доставке 37 баллистических ракет "Искандер-М" в Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и временно оккупированный Крым.
Отдельно отмечается, что по меньшей мере 10 крылатых ракет морского базирования "Калибр" были доставлены в район Новороссийска.
Оценки угроз и возможные цели
Аналитики отмечают, что ожидаются значительные угрозы применения оперативно-тактических ракетных комплексов как с баллистическими, так и с крылатыми ракетами наземного базирования. По их оценкам, противник удерживал вооруженные пусковые установки в составе тактических групп и мог осуществить их дополнительное доукомплектование.
Повышенная угроза может исходить с северного, северо-восточного, восточного и юго-восточного направлений. Не исключается также применение самолетов МиГ-31К, а также удары с береговых ракетных комплексов "Бастион" с использованием гиперзвуковых ракет типа "Циркон".
По оценкам, наиболее вероятными целями могут стать объекты оборонно-промышленного комплекса, логистическая инфраструктура, а также критически важные объекты энергетики. Потенциальная угроза касается прежде всего центральных и восточных регионов Украины, включая столицу, а также отдельных областей на западе страны.
Активность авиации и запуски БПЛА
Также, по данным мониторинга, в течение суток зафиксировано две передислокации стратегических бомбардировщиков Ту-95МС на аэродром "Оленья".
Кроме того, военно-транспортная авиация совершила два перелета, которые, вероятно, были связаны с доставкой крылатых ракет на указанный аэродром.
Также сообщается о запусках ударных беспилотных летательных аппаратов с территории временно оккупированного Крыма и Смоленской области РФ. Уровень баллистической угрозы в ночное время остается высоким.
Воздушные удары РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 апреля российские оккупанты массово атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате пострадали объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры.
Кроме того, в ночь на 20 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар по жилому сектору Киевской области. В Броварском районе в результате атаки возник пожар в жилом доме. Травмирован 51-летний мужчина.
Напомним, что в ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Киев подвергся ударам баллистических ракет и дронов.
Россияне унесли жизни четырех киевлян, среди них 12-летний ребенок. 60 киевлян получили ранения, среди них четверо детей. 30 человек были госпитализированы.
Читайте также:
- Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины — что он сказал
- Все решится в следующие 24 часа: в ЕС заявили о срочных мерах для Украины
- Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, которые остановили завод
Об ударном дроне: Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны под названием "Герань-2" широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным, в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
