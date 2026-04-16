РФ нанесла один из крупнейших ударов: все подробности атаки на Киев, Одессу, Харьков, Днепр

Атака проходила в несколько волн и продолжается. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары по стране.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 16 апреля

Кратко:

Под атакой были Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Черкассы

Оккупанты выпустили десятки ракет и сотни дронов

Есть погибшие и десятки раненых, среди жертв — дети

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы. Киев был пол ударом баллистики и дронов.

Главред собрал все, что известно об атаке врага на данный момент.

Как пишет мониторинговый канал monitor, оккупанты запустили по меньшей мере шесть баллистических ракет Искандер-М/КН-23 по Киеву, а также две баллистические ракеты по Одессе и Днепру.

"Была попытка атаковать крылатыми ракетами из наземных комплексов Кировоградщины. Известно о попадании в жилые дома, есть информация о погибших в столице. Враг продолжает запускать ударные БпЛА смешанными группами (Герань/Гарпия+Гербера) по южному и восточному направлениям", - говорится в сообщении.

Атака на Одессу - что известно

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, ночью город пережил несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА.

Сначала было известно о шести жертвах атаки. Впоследствии число погибших от ночного российского удара возросло до семи.

Еще 11 человек пострадали, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Мои искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял своих родных", - написал Лысак.

Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, а также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Коммунальные службы с ночи работают на местах по ликвидации последствий. Развернут оперативный штаб.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что Одесса пережила несколько волн смешанных ракетно-дроновых ударов.

По его словам, семь человек погибли, по меньшей мере 12 пострадали. В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры.

"В частности, в минимум трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекления, получил повреждения общежитие и близлежащие здания. В результате обстрелов на отдельных объектах инфраструктуры произошли пожары. Продолжаются работы по локализации последствий", - отметил он.

Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.

Обновлено. Число пострадавших в результате атаки РФ возросло до 16 человек.

"Только что стало известно о восьмом погибшем после этой тяжелой ночи в Одессе. Соболезнование родным и близким", - написал Лысак в 08:19.

Атака на Харьков

Утром 16 апреля в ГосЧС сообщили, что Россия осуществила очередную атаку БпЛА по Харькову.

Зафиксировано попадание в двух районах.

В Индустриальном районе в результате взрыва загорелся легковой автомобиль. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Немышлянском районе зафиксировано попадание в проезжую часть, которое повлекло повреждение остекления окон пяти частных домов и газовой сети. За медицинской помощью обратились 2 человека.

На местах работали спасатели, медики и правоохранители. Пиротехники провели обследование на наличие взрывоопасных предметов, психологи оказывали помощь людям.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского дрона в Салтовском районе возле многоэтажек. Последствия уточняются.

"На месте удара горит частный дом, есть пострадавшие", - позже уточнил он.

Атака на Днепр

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что три человека погибли, 34 - получили ранения в результате российской атаки.

По его словам, оккупанты атаковали два района области беспилотниками, артиллерией и ракетами.

Массированный удар россияне нанесли по Днепру. В городе изуродованы офисные и админздания, жилые дома, предприятие, автомобили.

"Всего из-за вечерней и ночной атаки пострадали 30 человек. Двое, к сожалению, погибли", - написал Ганжа.

В Новоалександровской общине Днепровского района поврежден частный дом, разрушена пристройка к дому. Пострадала 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине россияне попали по самому Никополю, Покровской, Мировской и Красногригорьевской общинам. Горели частный дом и не эксплуатируемое здание.

Повреждены многоэтажки, авто. Погиб 37-летний мужчина. Трое ранены. Двое мужчин по 28 лет – госпитализированы в тяжелом состоянии.

Атака на Киев

По последним данным, в Киеве в результате российских обстрелов погибли 4 человека, пострадали - 48. Среди жертв атаки - 12-летний мальчик.

В МВД Украины сообщили, что зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

Оболонский район. Произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено складское здание, шиномонтаж и магазин. По предварительным данным, погибли 2 человека. Еще 6 человек пострадали, среди них – 4 работника скорой помощи и 2 полицейских, прибывших на вызов.

Подольский район. Попадание на открытой территории повлекло за собой разрушение фасадов жилых домов. Под завалами одного из них обнаружили 2 погибших, среди которых 12-летний ребенок. Еще 3 человека получили ранения обломками стекла.

На другой локации повреждены фасады двух гостиниц и близлежащих домов – пострадали 2 человека.

По еще одному адресу попадания перед жилыми домами: повреждены фасады, в части жилищ заблокированы двери. Выявлены трое пострадавших.

Также разрушен одноэтажный жилой дом – из-под завалов спасены два человека, среди них ребенок.

Еще одно попадание – в 6-й этаж 16-этажки. Эвакуированы 10 человек.

Деснянский район. Произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. Без пострадавших.

Шевченковский район. Попадание на детской площадке и вблизи жилого дома. Обошлось без пострадавших.

"На местах работают спасатели и все другие службы. Информация уточняется", - добавили в МВД.

Атака на Черкасчину

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что враг продолжает терроризировать Черкасчину с воздуха.

"Во время последних тревог силами и средствами ПВО, нашими мобильными огневыми группами обезврежены 4 российские ракеты и 30 БпЛА", - сообщил он.

К счастью, обошлось без пострадавших. Обращений от населения по поводу повреждения имущества пока тоже нет.

"Из-за падения обломков и взрывной волны есть последствия для промышленной инфраструктуры: обследование продолжается. В одном случае мы имели пожар - его оперативно ликвидировали", - добавил Табурец.

Откуда Рф запускает ракеты по Украине

Что говорят в Воздушных силах

В течение суток (с 07:00 15 апреля до 07:00 16 апреля) армия РФ совершила две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет наземного, воздушного базирования и ударных беспилотников, сообщили в ВС ВСУ.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 703 воздушных целей:

19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

20 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 667 враждебных целей:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

4 крылатых ракеты Искандер-К;

636 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

"Атака продолжается, в воздухе несколько вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, 15 апреля в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что может указывать на подготовку ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленья" взлетели четыре самолета Ту-95МС.

В Киеве прогремели взрывы. О деталях ночной атаки РФ читайте в материале: РФ ударила по жилым районам Киева: что разрушено и где были пожары - свежие данные.

Другие новости:

