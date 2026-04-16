Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ нанесла один из крупнейших ударов: все подробности атаки на Киев, Одессу, Харьков, Днепр

Анна Ярославская
16 апреля 2026, 08:24
Атака проходила в несколько волн и продолжается. Зафиксированы многочисленные разрушения и пожары по стране.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 16 апреля

Кратко:

  • Под атакой были Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Черкассы
  • Оккупанты выпустили десятки ракет и сотни дронов
  • Есть погибшие и десятки раненых, среди жертв — дети

В ночь на 16 апреля и утром в четверг армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Ударными дронами оккупанты атаковали Одессу и Харьков, Днепр и Черкассы. Киев был пол ударом баллистики и дронов.

Главред собрал все, что известно об атаке врага на данный момент.

видео дня

Как пишет мониторинговый канал monitor, оккупанты запустили по меньшей мере шесть баллистических ракет Искандер-М/КН-23 по Киеву, а также две баллистические ракеты по Одессе и Днепру.

"Была попытка атаковать крылатыми ракетами из наземных комплексов Кировоградщины. Известно о попадании в жилые дома, есть информация о погибших в столице. Враг продолжает запускать ударные БпЛА смешанными группами (Герань/Гарпия+Гербера) по южному и восточному направлениям", - говорится в сообщении.

Атака на Одессу - что известно

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, ночью город пережил несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА.

Сначала было известно о шести жертвах атаки. Впоследствии число погибших от ночного российского удара возросло до семи.

Еще 11 человек пострадали, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Мои искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял своих родных", - написал Лысак.

Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, а также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Коммунальные службы с ночи работают на местах по ликвидации последствий. Развернут оперативный штаб.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что Одесса пережила несколько волн смешанных ракетно-дроновых ударов.

По его словам, семь человек погибли, по меньшей мере 12 пострадали. В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры.

"В частности, в минимум трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекления, получил повреждения общежитие и близлежащие здания. В результате обстрелов на отдельных объектах инфраструктуры произошли пожары. Продолжаются работы по локализации последствий", - отметил он.

Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.

Обновлено. Число пострадавших в результате атаки РФ возросло до 16 человек.

"Только что стало известно о восьмом погибшем после этой тяжелой ночи в Одессе. Соболезнование родным и близким", - написал Лысак в 08:19.

Атака на Харьков

Утром 16 апреля в ГосЧС сообщили, что Россия осуществила очередную атаку БпЛА по Харькову.

Зафиксировано попадание в двух районах.

В Индустриальном районе в результате взрыва загорелся легковой автомобиль. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Немышлянском районе зафиксировано попадание в проезжую часть, которое повлекло повреждение остекления окон пяти частных домов и газовой сети. За медицинской помощью обратились 2 человека.

На местах работали спасатели, медики и правоохранители. Пиротехники провели обследование на наличие взрывоопасных предметов, психологи оказывали помощь людям.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского дрона в Салтовском районе возле многоэтажек. Последствия уточняются.

"На месте удара горит частный дом, есть пострадавшие", - позже уточнил он.

Атака на Днепр

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что три человека погибли, 34 - получили ранения в результате российской атаки.

По его словам, оккупанты атаковали два района области беспилотниками, артиллерией и ракетами.

Массированный удар россияне нанесли по Днепру. В городе изуродованы офисные и админздания, жилые дома, предприятие, автомобили.

"Всего из-за вечерней и ночной атаки пострадали 30 человек. Двое, к сожалению, погибли", - написал Ганжа.

В Новоалександровской общине Днепровского района поврежден частный дом, разрушена пристройка к дому. Пострадала 14-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине россияне попали по самому Никополю, Покровской, Мировской и Красногригорьевской общинам. Горели частный дом и не эксплуатируемое здание.

Повреждены многоэтажки, авто. Погиб 37-летний мужчина. Трое ранены. Двое мужчин по 28 лет – госпитализированы в тяжелом состоянии.

Атака на Киев

По последним данным, в Киеве в результате российских обстрелов погибли 4 человека, пострадали - 48. Среди жертв атаки - 12-летний мальчик.

В МВД Украины сообщили, что зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

Оболонский район. Произошло возгорание припаркованных автомобилей, повреждено складское здание, шиномонтаж и магазин. По предварительным данным, погибли 2 человека. Еще 6 человек пострадали, среди них – 4 работника скорой помощи и 2 полицейских, прибывших на вызов.

Подольский район. Попадание на открытой территории повлекло за собой разрушение фасадов жилых домов. Под завалами одного из них обнаружили 2 погибших, среди которых 12-летний ребенок. Еще 3 человека получили ранения обломками стекла.

На другой локации повреждены фасады двух гостиниц и близлежащих домов – пострадали 2 человека.

По еще одному адресу попадания перед жилыми домами: повреждены фасады, в части жилищ заблокированы двери. Выявлены трое пострадавших.

Также разрушен одноэтажный жилой дом – из-под завалов спасены два человека, среди них ребенок.

Еще одно попадание – в 6-й этаж 16-этажки. Эвакуированы 10 человек.

Деснянский район. Произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. Без пострадавших.

Шевченковский район. Попадание на детской площадке и вблизи жилого дома. Обошлось без пострадавших.

"На местах работают спасатели и все другие службы. Информация уточняется", - добавили в МВД.

Атака на Черкасчину

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что враг продолжает терроризировать Черкасчину с воздуха.

"Во время последних тревог силами и средствами ПВО, нашими мобильными огневыми группами обезврежены 4 российские ракеты и 30 БпЛА", - сообщил он.

К счастью, обошлось без пострадавших. Обращений от населения по поводу повреждения имущества пока тоже нет.

"Из-за падения обломков и взрывной волны есть последствия для промышленной инфраструктуры: обследование продолжается. В одном случае мы имели пожар - его оперативно ликвидировали", - добавил Табурец.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда Рф запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Что говорят в Воздушных силах

В течение суток (с 07:00 15 апреля до 07:00 16 апреля) армия РФ совершила две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет наземного, воздушного базирования и ударных беспилотников, сообщили в ВС ВСУ.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 703 воздушных целей:

  • 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 20 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 667 враждебных целей:

  • 19 крылатых ракет Х-101;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 4 крылатых ракеты Искандер-К;
  • 636 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

"Атака продолжается, в воздухе несколько вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

Отчет Воздушных сил ВСУ / Фото: t.me/kpszsu

Как писал Главред, 15 апреля в России зафиксировали вылет стратегической авиации, что может указывать на подготовку ракетного удара. По предварительным данным, с авиабазы "Оленья" взлетели четыре самолета Ту-95МС.

В Киеве прогремели взрывы. О деталях ночной атаки РФ читайте в материале: РФ ударила по жилым районам Киева: что разрушено и где были пожары - свежие данные.

Другие новости:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
08:24Украина
Взрывы и пожары в Днепре: РФ ударила по жилым кварталам, погибли люди

Взрывы и пожары в Днепре: РФ ударила по жилым кварталам, погибли люди

07:14Украина
РФ ударила по жилым районам Киева: что разрушено и где были пожары - свежие данные

РФ ударила по жилым районам Киева: что разрушено и где были пожары - свежие данные

06:43Украина
Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Четыре знака зодиака считаются самыми влиятельными и успешными – кто они

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке птицы на дереве за 29 секунд

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 16 апреля: Весам - недоразумения, Львам - сюрприз

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

Китайский гороскоп на завтра, 16 апреля: Петухам - отпор, Кроликам - расчет

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

Последние новости

08:28

17 апреля нельзя ссориться и браниться: какой церковный праздник

08:24

РФ нанесла один из крупнейших ударов: все подробности атаки на Киев, Одессу, Харьков, ДнепрФото

07:44

Что скрывается под Майданом Независимости в Киеве: знают лишь единицыВидео

07:14

Взрывы и пожары в Днепре: РФ ударила по жилым кварталам, погибли людиФото

06:43

РФ ударила по жилым районам Киева: что разрушено и где были пожары - свежие данныеФото

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
05:49

На Полтавщину надвигаются дожди: синоптики предупредили, что будет с температурой

05:15

Рекордный урожай гарантирован: когда и как сеять свеклу в открытый грунт в 2026 году

04:41

СССР их просто украл: какие игрушки на самом деле никогда не были советскими

04:30

Фары станут прозрачными как стекло: простой способ убрать желтизну за копейкиВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

03:45

Сын Рики Мартина стал его точной копией: фото красавчиков попало в сеть

03:30

Всего одна ложка в лунку: простая смесь увеличит урожай перца и томатов в разыВидео

03:03

Цепная реакция уже началась: что будет с ценами на продукты и топливо в Украине

02:52

РФ атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие и погибшие, среди них дети

02:26

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

02:02

РФ сменила фокус на фронте: ISW назвал четыре города в эпицентре планов врага

01:07

Всего один полив весной: метод, который спасет клубнику от майского жука и гнилиВидео

15 апреля, среда
23:04

ВСУ установили рекорд по сбитию: в ВС показали статистику атаки 15 апреля

22:48

Как правильно по-украински — "ярмарок" или "ярмарка": ответ удивит многих

22:44

Пожары, раненые, среди которых дети: РФ нанесла удар по Днепру, первые деталиФото

Реклама
21:57

Французский учёный раскрыл величайшую тайну казаков: о чём идёт речьВидео

21:44

Шахтер получил суровое наказание за нарушение закона Украины: в чём причина

21:36

Путь через океан в 214 ящиках: малоизвестная история появления Статуи Свободы

21:07

Украина внедряет новую модель ведения войны: что известно о дроново-штурмовых подразделениях

20:14

Женщина 120 дней ела только сардины: что с ней произошлоВидео

20:09

Гениальность или ошибка: почему у "Запорожца" двигатель сзади

20:09

Возник пожар, есть пострадавшие: "Шахед" попал в многоэтажку в Одессе, деталиФото

20:06

Черная плесень в ванной исчезнет за три простых шага: какие средства точно помогут

19:11

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", Х-101 и не только: где раздаются первые взрывы

19:10

Почему не стоит паниковать из-за позиции Мадяра по отношению к Украине: Коваленко назвал причинумнение

19:09

Оставаться опасно: в одном из регионов Украины расширили зону эвакуации

19:02

"Вся жизнь в одной машине": история дедушки на "жигулях" в Киеве получила продолжениеВидео

19:02

В Житомирской области пойдет дождь и усилится ветер: когда погода резко ухудшится

18:58

Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

18:49

"Еще свидимся": Киркоров нежно обратился к Пугачевой

18:43

Собака пропала на 5 лет и внезапно вернулась: где она была все время

18:30

Погода резко изменится: какой регион Украины накроют дожди с грозами и когда

18:26

"На подходе": Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

18:01

Потери РФ в войне достигли критического уровня: Федоров раскрыл цифры

17:45

Доллар пошел на взлет, евро резко упал: новый курс валют на 16 апреля

Реклама
17:45

Женщина посетила самый дорогой McDonald's: стоимость обеда поразилаВидео

17:28

РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

17:26

Как долго хранится открытое вино и что будет, если выпить испорченное: ответ удивит

17:04

"Ради Китая и всего мира": Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

16:48

Три знака зодиака скоро выйдут из полосы проблем: перемены уже близко

16:35

Самолеты Ту-95 выпустили ракеты — опубликовано время подлета к городам Украины

16:31

Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

16:28

В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

16:21

Крупнейшая поставка в истории: какое рекордное количество дронов Британия передаст Украине

16:19

"Был другой шоу-бизнес": Злата Огневич назвала потраченную на "Евровидение" суммуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять